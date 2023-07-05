日本讀賣新聞報導，聯合國國際原子能總署（IAEA）7月4日公布報告書，認同日本政府將「核處理水」排放入海的計畫，林芳正有意在分別與中韓外交部長會談時詳細說明計畫。

中國駐日大使吳江浩7月4日舉行記者會說，「把核子事故產生的污染水排放入海並無前例」，要求日本政府撤回排放入海計畫。

日本內閣官房長官松野博一7月4日在記者會上說，中國宣傳違反事實的內容，強烈要求基於科學觀點進行討論。

時事通信社報導，有關將福島第一核電廠內存放的「核處理水」排放入海，日本政府7月4日已獲國際機構「背書」。

東京電力公司已完成排放入海的相關工程，日本原子力規制委員會所進行的使用前檢查，預料近期也將發給合格證書。雖然在設備及安全面逐漸做好準備，但因為無法消弭對漁民及周邊國家帶來的不安，日本政府正面臨困難判斷。

日本政府預定今年夏天要排放入海，目前已進行最後協調階段，不過，日本政府與東京電力公司過去曾向福島縣漁業協同組合聯合會承諾，「未獲相關人士理解不會進行任何處分」，所以不能完全不顧地方想法。

除了日本福島縣漁民反對排放入海，日本周邊國家也堅決反對。中國始終對排放入海抱持批判立場，而韓國內部憂慮聲音也升高。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）接下來將前往韓國、紐西蘭及南太平洋島國庫克群島（Cook Islands）訪問，預料將說明報告書內容，但不清楚能否獲得這些國家的理解。

福島第一核電廠在2011年311大地震遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐內熔融核燃料棒時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核處理水」（ALPS處理水）。