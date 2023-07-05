搶攻暑假親子旅遊商機，台北文華東方酒店推出「文華親子假期」住房專案，即日起至8月31日止每房每晚11,500元+15.5％起，內容包括住宿，並體驗針對親子旅客精心設計的同樂課程，房客可選擇在酒店最具歐式庭園風情的戶外游泳池參與游泳課，或在設備完善的瑜珈健身室，參加親子瑜珈、HIIT（高強度間歇運動）等室內的運動健身課程，每間住房還可獲得一份小小扇粉專屬限量好禮，另可享豐盛早餐，專案每房可入住兩位成人與兩位12歲以下孩童。

台北文華東方酒店特別為親子族群規劃「文華親子假期」住房專案，讓家長與摯愛寶貝今年的暑假不用出國，就能一同入住酒店歐式建築美學、豪華舒適的寬敞客房，入住期間更可一同參加健康又有趣的戶外游泳課或室內私人親子運動課程，讓孩子在玩樂中開心運動，與爸媽共享夏日天倫之樂！課程名額有限，敬請及早預訂。優惠住房數量有限，需視客房供應情況而定，且不可與其他優惠合併使用，需三天前訂房。