行政院長陳建仁5日出席「2023年臺歐盟性別平權論壇」開幕式，他也重申台灣對性騷擾、性侵害零容忍的立場，並讓受害者獲得應有協助；當前行政院正著手從三面向檢討與改善，並積極研議修改性平三法，預計下周提出並送立法院審議，盼透過健全的法令與機制，讓社會營造性別友善的環境。

陳揆指出，台灣與歐盟於2018年「首屆臺歐盟人權諮商會議」達成建立「臺歐盟性別平權合作暨訓練架構」（GECTF）的共識，並於2019年正式啟動，陸續辦理多場工作坊及研討會，期間雙方一同見證我國同性婚姻法實施。感謝歐盟對本架構的支持，今年是訓練架構的最後一年，盼藉由論壇檢視雙方的階段性的回顧與展望。

陳揆回顧，這3年來，全球因共同經歷新冠肺炎疫情，彷彿生命共同體，但也加劇許多性別不平等的議題，特別是觀光、旅遊、餐飲及服務業嚴重受創、一線醫護人員及家庭照顧責任加重，以及家庭暴力或是網路性別暴力發生率的增加，都使女性受到更多的波及，盼透過這次論壇，大家互相分享經驗，加速復甦腳步。

近日在台灣社會有許多性平事件被揭露，引起各界的關注。陳揆重申，政府對性騷擾、性侵害零容忍的立場，政府應避免任何傷害發生，並讓每位受傷害者都能獲得需要的協助。

他說，蔡英文總統更立即指示行政院就「明定性騷擾指引」、「建立更有效、友善及可信賴的申訴制度」及「跨部會檢討性平法規」等三個面向進行改善，行政院也已積極研議修改《性別工作平等法》、《性騷擾防治法》與《性別平等教育法》，下周會將修正草案送立法院審議。期待透過健全的法令與機制，能讓性騷擾防治措施更為周延，營造性別友善的環境。

本次論壇由行政院、歐洲經貿辦事處、外交部主辦，台灣同志諮詢熱線協會、美國國際民主協會協辦，為臺歐盟性別平權合作暨訓練架構計畫（GECTF 2019-2023）最終年，計有17個國家或國際組織代表參與，22位國外講者來臺進行分享，超過800人次實體及線上參與。