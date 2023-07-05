竹馬陣今年與磐果舞蹈劇場合作，前進9所學校推廣和扎根。（張毓翎攝）

被列為市定傳統表演藝術的「竹馬陣」，是台南市新營區土庫土安宮的專屬陣頭，卻面臨少子化，傳承不易，今年與磐果舞蹈劇場合作，前進9所學校推廣和扎根。竹馬陣團長盧俊逸引用台灣首位戲曲院士曾永義的精神，希望在保留傳統的前提下，兼顧現代觀眾美學取向，讓傳統藝術顛撲不破。

竹馬陣是以南管音樂為背景，結合梨園動作、12生肖為演出模式，表演有唱、舞和口白，但是在少子化浪潮下，老一輩陸續凋零，年輕一輩因工作等關係分散各處，平常難以聚集練習，就鮮少出陣。

「必須突破傳統才能永續！」盧俊逸說，受少子化浪潮等衝擊，陣頭傳承著實不易，在傳統內容與技藝能夠保存的前提下，與現代劇場的合作是必須考慮的表演模式，今年有幸獲台南市政府文化局的經費支持，攜手磐果舞蹈劇場走入校園，翻轉民眾對於傳統陣頭的認知。

磐果舞蹈劇場藝術總監趙芳燁表示，團隊首次於2016年與竹馬陣合作，當時舉辦了一場90分鐘的公演《何斌勇退荷蘭軍》，獲得很好的回響，2022年首次巡迴校園，前往3所學校推廣，而今年在政府的經費挹注下，進一步擴大至9所學校。

趙芳燁說，竹馬陣除了具有傳統陣頭型態，也兼具戲劇表演的元素，其服飾、臉譜、唱腔、動作都有自己的特殊性，早年僅接受男性、土庫在地人參加，而團隊因為剛好扮演一個協助推廣、傳承的角色，才有幸獲得竹馬陣耆老教導的機會，有如撿到寶。