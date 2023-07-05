以一手可飆破100英哩沉球聞名的道奇先發投手梅伊（Dustin May），球團表示他因右手肘屈肌傷勢動刀，提前告別2023年賽季。美媒《The Athletic》記者艾達亞（Fabian Ardaya）則補充報導，梅伊同將接受TJ手術（韌帶置換手術），解決手肘尺側副韌帶2級扭傷的問題，道奇希望梅伊能在2024年季中回歸。

梅伊5月因為屈肌拉傷進入傷兵名單，原本預估最快回歸時間為4周，但不到一星期，道奇將梅伊改列為60天傷兵，復出時間一延再延，如今已嚴重到本賽季報銷的地步。過去梅伊就曾因韌帶傷勢開了TJ手術，休養了1年多的時間才重返大聯盟賽場。

今年是梅伊睽違一季後，以相對健康的身體迎接開季，48投球局數中繳出2.63防禦率，拿下4勝1負、每局被上壘率不到1的優秀表現。今年原本要在明星賽投球的柯蕭（Clayton Kershaw），也因左肩痠痛確定缺席，今年補進的「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）同樣正在傷兵名單中休養。

季中交易截止日前，小熊史卓曼（Marcus Stroman）、白襪吉歐力托（Lucas Giolito）都曾和道奇傳出連結，除此之外，道奇被炸得頗慘、4.53防禦率排在國聯第5差的牛棚似乎也得整修。目前道奇還差分區龍頭響尾蛇2個勝差，足以迎頭趕上。