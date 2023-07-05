桃竹苗分署「疫後改善缺工擴大就業方案」參與旅宿、餐飲專案職缺推介就業成功，每月還可領6000元至13000元不等的就業獎勵。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

為紓緩疫後產業基層缺工問題，勞動部推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，桃竹苗分署轄內符合專案職缺的旅宿業與餐飲業廠商，包含三澧企業、台灣壹番屋（CoCo 壱番屋）及春水堂實業（春水堂人文茶館）等30家知名企業，歡迎有興趣的民眾，至台灣就業通的疫後改善缺工擴大就業方案職缺專區查詢及報名，或洽桃竹苗各就業中心，參與專案職缺推介就業成功，每月還可領6000至1萬3000元不等就業獎勵。

桃竹苗分署表示，自該方案開辦以來，已陸續針對雇主及勞工辦理多場計畫宣導說明會，除於6月27、28日辦理2場次宣導會向雇主及求職者宣導本方案外，更於7月1日桃竹苗區就業博覽會活動現場擴大宣導，獲現場許多雇主及求職者廣大迴響。

桃竹苗分署再接再厲預計於7月26日在新竹煙波飯店及8月15日在新竹安捷國際酒店辦理2場次宣傳說明會，7月26日已額滿，歡迎有缺工需求的旅宿業及餐飲業雇主踴躍報名參加，詳情可洽桃竹苗分署，或採線上報名

（https://www.surveycake.com/s/alRpY）參加。

桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部為改善產業疫後缺工狀況，推動疫後改善缺工擴大就業方案，方案針對勞工和雇主提供「獎勵勞工就業」及「鼓勵雇主進用」2面向，盼導引勞工進入缺工產業。若產業有人力需求時，須先與中央目的事業主管機關聯繫進行評估，確認專案職缺範圍和合理薪資待遇。

目前首波協助的旅宿業，專案職缺包括「房務員」和「清潔人員」，工作地點在桃園市、新竹市及新竹縣，合理薪資達3萬元以上，苗栗縣則為2萬 8000元以上；另餐飲業專案職缺包含「內場服務人員」、「外場服務人員」及「廚務人員」等3項職缺，每月薪資達3萬2000元，桃竹苗轄區眾多知名廠商皆已釋出專案職缺，薪資最高可達5萬6000元，各專案職缺將陸續新增至台灣就業通網站專區，有缺工需求相關業者，皆可提供職缺給經濟部或交通部觀光局等目的事業主管機關。

為增加勞工從事缺工專案職缺工作的意願，求職者只要經公立就業服務機構推介成功就業滿30日以上，一般身分勞工可領取就業獎勵每月6000元、中高齡等特定對象勞工每月10000元，若工作地點位處偏遠（特定）地區，獎勵金每月再加碼3000元，最長發給12個月。失業者只要參加缺工相關職類的職前訓練，結訓後也會發給參訓獎勵金每人5000元，偏遠（特定）地區再加碼3000元，歡迎有興趣參訓的民眾可洽詢桃竹苗各地就業中心。

林淑媛說，本專案缺工就業獎勵的計畫內容及相關職缺訊息，歡迎至台灣就業通網站的疫後改善缺工擴大就業方案職缺專區（special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2023/newless/index.html）查詢，或電洽桃竹苗區各就業中心洽詢。