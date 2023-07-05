▲警方調閱監視器鎖定犯嫌後，當晚深夜就將3名犯嫌緝捕到案，訊後依妨害秩序罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

借車借到「被銀行拖走」起糾紛 出氣圍毆男子全遭逮

新北市瑞芳區民生街4日傍晚傳出鬥毆事件，以汪姓男子為首的犯嫌夥同友人2人疑似為借車糾紛找陳男攔車理論並鬥毆，警方到場後發現汪男等人已逃逸，只留下現場受傷的陳男，左手掌有2公分撕裂傷，送醫後無大礙。後警方火速調閱監視器鎖定犯嫌，並在深夜就將汪男及友人共3人緝捕到案，並依妨害秩序罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

新北市警局表示，該案件發生於傍晚，有民眾通報在民生街有人鬥毆便立即趕往現場，到場時只見受傷的陳男一人，其餘已逃逸無蹤。幸好陳男除左手掌有約2公分撕裂傷外，其餘送醫後並無大礙。

警方後續調查，鎖定涉案犯嫌有3人，立即成立專案小組追緝，並經調閱監視器鎖定應為轄內不良分子涉案，當晚深夜就將3名犯嫌全數緝捕到案。

據了解，本案疑似是加害人汪男的乾媽向陳男借車使用，但後續造成車輛毀損並送廠維修，然車又因積欠貸款被銀行強制拖吊，雙方因此產生賠償糾紛。汪嫌得知相關糾紛後，疑似為乾媽出氣，夥同林姓、張姓2名友人，與陳男於路邊攔車後發生衝突，並導致陳男受傷，訊後依妨害秩序罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。