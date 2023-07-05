高雄小港區社教館外於今年4月份舉辦動漫活動時，卻傳出有陌生男子在場發送詭異糖果，但卻網友PO網指裏頭含玻璃渣還有人吃後送醫院，警方查出PO文者是名少女並依社會秩序維護法裁罰。但法官認為，網路上就有辦理活動單位人員請大家注意勿食的PO文訊息，且她未成年，對假訊息判斷能力仍有欠缺，是受朋友欺騙才誤傳假訊息，因此裁定不罰。

小港區社教館於今年4月21日舉辦動漫同人展，傳出有名男子在場邊發送糖果，就有網友於臉書發文寫：「各位注意一下，剛剛有一個人拿著一大桶糖果看到人就發這個糖果，但我們發現他是有重新燙回去的痕跡（銀色的地方原本是可以剝開的），所以想請大家注意一下....更新主辦方說糖裡有玻璃渣，已經有人吃了進醫院了」

此文章一出，引發大批網友議論，且不斷被轉發，轄區小港分區員警也到場調查，場未發現發放糖果的人，查訪部分拿到糖果的民眾，表示食用後身體尚無不適症狀，經初步以毒品檢驗試劑檢驗糖果包內糖果顆粒後，未有任何毒品反應，打開檢查也未發現任何疑似玻璃渣狀況，經查訪小港醫院急診室，也未有誤食玻璃渣或異物送醫的病患。事後，經警方調查發文者真實身分，是名未滿18歲的范姓少女，依社會秩序維護法送辦。

高雄簡易庭審理時，范姓少女喊冤，說自己也是被朋友欺騙，另外，網路上還有另篇文章寫到「若有收到下圖的糖果請勿食用避免身體不適，目前有拆檢到內有碎玻璃，請大家小心，拜託了」，可見該時辦理活動單位人員確有發布糖果內有碎玻璃之訊息，加上她未成年，對於真假訊息判斷能力仍有欠缺，才會因廣播及辦理活動單位人員網路貼文及相信友人，因此裁定不罰，可抗告。