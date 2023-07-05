市區民國路上，美食小吃店家林立，是下水道溝渠清淤重點區域。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市區民國路上，美食小吃店家林立，是下水道溝渠清淤重點區域。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市人口稠密，市公所為加強區域排水，6月起進行雨水下水道清淤工程，第一批次預計施作43處範圍，市長魏嘉彥表示，若發現排水溝有淤積、破損、堵塞等情形，歡迎市民通報市公所，也請市民配合勿將廚餘、菸蒂及廢棄物投入水溝，以維護排水功能。

清淤工程小組透過高壓沖吸兩用清溝車，將下水道中的板模殘骸、水泥塊、瀝青塊與垃圾廢棄物沖刷出來，其中民國路上，美食小吃店家林立，周邊下水道溝渠內壁亦有油垢吸附，也有浮現不少油汙，此為重點區域，市公所清潔隊定期執行清溝作業，亦委由開口契約廠商執全市雨水下水道清淤工程。

建設課指出，今年度首批次43處工程範圍，總計清淤排水溝長度約達21875公尺、下水道涵管淤泥清除約300公尺、集水井淤泥清除約53座及下水道涵管淤泥清除約5座等。另針對水溝牆面、溝牆、溝底發生破損、水溝框蓋需提升或更換等情形，也將增列施工項目，提升排水設施功能品質。

魏嘉彥表示，因應汛期，尤其面臨颱風、短延時強降雨等極端氣候，期盼盡速清淤完畢，避免積淹水災情發生。他也提及，天氣炎熱，部分縣市已通報登革熱確診案例，市公所除進行防治藥劑噴灑外，提醒市民朋友避免於戶外放置積水容器，應隨時清洗乾淨並保持乾燥，避免病媒蚊孳生。

今年度花蓮市都市計畫雨水下水道清淤工程，為年度開口契約以分批方式施作，經費來源由花蓮縣政府補助360萬元，承攬廠商為安師環保工程有限公司。會勘中，國威里長胡維鴻、國治里長林建岐亦到場關心。