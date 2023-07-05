【全程影音】被抹黑與陸官員聯繫！侯友宜兵役恢復4個月遭扭曲 金溥聰親上火線說明 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜民調沒有起色，競辦執行長金溥聰表示，最近看到很多各式各種民調，侯市長也曾公開表示，過去民調高從來沒有驕傲，現在民調低也絕對不會氣餒。不過金溥聰也說，經過查證知道，目前有些人已在民調公司要求依照自己提供的的民調來做，民調公司可拿90萬元，如果沒有就50萬元，這都是經過查證確有其事，當然民調公司負責人拒絕，操弄民調到這個地步，他還是第一次看到。

金溥聰說，本來民調就是他過去選舉負責的項目之一，每次6、7月民調往往都是最混亂，也跟最後結果不一樣的。現在民調在台灣變成工具，民調應該是種科學，但常常被政治人物拿來當藝術操弄，從題目設計開始到整個民調後來解釋，中間操作都有空間在，有抽樣誤差外，還有非抽樣誤差，可以造成更大數字不同。

金也爆有人拿錢到民調公司要求用自己提供的題目做，他早年做過新聞處長「我不會騙你」，他可以不告訴你們，但絕對不會騙你。