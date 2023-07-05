「做生意最重要的是－能長長久久做下去」，這是有巢氏房屋高雄裕誠河堤加盟店東蘇聖發謹記的家訓。受到這句話的影響，蘇聖發也秉持「誠實」精神在房仲業深耕，例如今年初有位屋主的房子被其他同業房仲低估100多萬，幸好遇到蘇聖發以自身專業幫助客戶重新評估，並誠實提供「社區房價一覽表」，完整揭露該區域、路段的房價資訊，最後半個月內就協助屋主以合理行情順利成交。

不誠實房仲壓低房價 聯手投機客欲低買高賣謀取暴利

蘇聖發表示，這個案件是老客戶介紹的親友，物件位在市區、近30年屋齡的大樓、大坪數住家、還附帶一個平面車位。依照實價登錄上同社區的近期成交行情，該社區每坪單價17萬元以上、加上平面車位，蘇聖發推估這個物件合理價格應該會超過900萬。而事實上，屋主有請其他房仲業者估價，對方卻評估只有800萬元的價值，換算下來每坪只有15萬元左右，和蘇聖發的估價差了100多萬元。

屋主表示，因為孩子各自成家立業，故想將住家換成小一點的房子，手邊也能留些現金。蘇聖發團隊第一次去拜訪屋主時，除了帶上推估開價說明、同時也提供屋主「社區房價一覽表」，讓屋主可以有完整的資訊去評估。在看完房價一覽表、及聽完蘇聖發團隊的估價，屋主感到相當驚訝，因兩方估價差距大，不解為何另一家房仲會把房價低估這麼多，也覺得對方非常不專業。

蘇聖發感慨地說，「這是不誠實房仲的慣用手法，先把房子的估價壓低，接著引進合作的投機客來買，再轉手賣出，這樣獲利除了市場漲幅外、還有先前被壓低的價差，經常是超過一、兩百萬的暴利。」蘇聖發團隊認為，買房是人生大事，希望屋主能夠獲得詳盡資訊，再做出符合他們需求的判斷，這也是團隊堅持提供「社區房價一覽表」完整的成交行情原因。

因為蘇勝發團隊將成交行情詳實、完整的分析給屋主聽，獲得屋主信任，並簽下專任委託，最後以符合行情的950萬元售出、半個月內成交，屋主不僅滿意，也慶幸自己找到誠實服務的房仲，免於讓自己的房屋遭到賤賣，後續也積極介紹好幾位客戶給蘇聖發，希望身邊的親朋好友都能享有誠實房仲服務，連鄰居要賣房都強力推薦有巢氏房屋高雄裕誠河堤加盟店，避免被不誠實房仲欺騙，以免發生重大損失又傷心的狀況。

蘇聖發認為，做人做事要實在，誠實才是生意要成長的不二法門。(圖片來源：永慶房產集團)

做人做事要 「誠實」 才是長久經營的不二法門

加入永慶房產集團近20年的蘇聖發，在退伍後第一份正式工作就是房仲經紀人。蘇聖發表示，落實做好誠實服務，客戶自然源源不絕，是團隊成功關鍵，就像常提醒同仁的一句話「把客戶服務做好了，他們幫我們推薦介紹的一句話，勝過我們自己跟客戶講的十句、百句。」像這次被同業低估的案件，就是最好例子。

從事房仲業多年，蘇聖發提醒，一般消費者對房價、房屋估價沒有太具體的概念、加上買賣經驗極少，且許多人對於有執照的行業會有信任感，認為「房仲經紀人應該很專業，加上有法律的嚴格規範、還有實價登錄等工具」，因此對於委託房仲所提出的看法不會有太多意見，結果就不幸落入黑心房仲陷阱中，所以才會不時出現屋主遭詐騙的事件。

有巢氏房屋隸屬於永慶房產集團的加盟品牌，早在實價登錄2.0上路前，就已將成交行情完整揭露到門牌，並會根據屋況、地段優勢等狀況提供全方位評估，還會提供區域、路段及社區完整行情分析，給屋主最實在、需要的參考資訊，絕不會只提供片面的資訊來誤導消費者。

蘇聖發帶領團隊時也常分享家訓精神給同仁：「我們做人做事要實實在在，因為生意不是只做一次，而是要長長久久、代代相傳。」唯有真心做好服務，維持良好的客戶關係，才是長久的經營之道。這也帶動有巢氏房屋高雄裕誠河堤加盟店的專任委託一直維持高佔比，目前成交23件當中，就有16件是專任約，接近七成專任約比率，顯見客戶對誠實房仲的肯定。

有巢氏房屋高雄裕誠河堤加盟店│蘇聖發

門市電話：07-3590022

門市地址：高雄市三民區明吉路40號

加盟店網站：https://shop.yungching.com.tw/073590022