中華航空5日再度攜手籃球球星林書豪，在台北市松山高中舉辦「華航x林書豪x夢想起飛」公益籃球營，讓孩子們能與心目中的籃球明星面對面學習，林書豪也展現親和力，用遊戲的方式讓學員吸收技巧。

這是相隔近三年，華航再度和林書豪舉辦公益活動，林書豪表示，這對他是非常有意義的一天，「新冠肺炎疫情前，可以常常有活動和大家互動，疫情後卻無法，所以這是疫情後我第一個籃球營活動，我不覺得一切理所當然，也因為疫情改變很多想法，期待和大家互動一下。」

這次活動由華航資深副總經理陳奕傑帶領同仁響應，為來自桃園地區3所學校及桃園少年之家50位小朋友加油，林書豪也說，很榮幸有機會一起跟華航在公益慈善領域合作，一起回饋社會，也很感謝華航一路以來支持，舉辦這麼有意義的活動，希望到現場的小朋友有收穫。

現場林書豪分享自身經歷，坦言大家都是人，也會有沮喪想放棄的情緒、情況，這都是會遇到的情況，就看能否不放棄繼續往前走，林書豪也透過簡單的訓練營指導運球技巧，華航也準備豐富的競賽獎品、參加紀念品及抽獎禮品，包括林書豪簽名球及皮卡丘彩繪機飛機模型，林書豪也對華航贈送給他的皮卡球飛機模型驚呼：「好可愛！」