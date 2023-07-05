2021年5月13日興達電廠發生部分機組跳機，影響415萬餘戶案。監察院調查認定，屬人為疏失，違失事證明確，情節重大，台電公司4名員工涉有違失，監院通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

台電公司執行路北超高壓變電所「345kV GIS及匯流排導體容量擴充工程」時，於2021年5月13日14時36分許發生接地事故，引發機組跳機、低頻卸載，啟動6輪分區輪停，迄當晚8時始全部復電，影響約415萬餘戶。監察院7月4日審查通過監察委員蔡崇義、蕭自佑、葉宜津提案，彈劾吳清木、潘信志、楊宗霖及陳邁夫，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，路北超高壓變電所容量擴充期間，被彈劾人楊宗霖、潘信志、吳清木，於隔離開關3541形成管制點時(匯流排有電、工區沒電)，未依「設備閉鎖及復原管制作業程序」等規定，採取標示、操作電源閉鎖等管制(防呆)措施，致預防人員誤操作機制形同虛設，加上同案被彈劾人陳邁夫派員2021年5月13日完工竣驗時，未會同相關單位，一人獨自操作設備，且誤操作管制開關，致生三相接地故障，用戶扣減金額達4.7億元，影響產業供電穩定更甚。

被彈劾人楊宗霖、潘信志、吳清木及陳邁夫所涉之違失情節如下：

一、被彈劾人楊宗霖，負責路北超高壓變電所維護工作，該所1號匯流排及DS3541、ES3540BE容量提升，已於2020年7月1日接管，惟2021年4月6日新3540現場控制箱完成安裝測試、1號匯流排復電後，3541隔離開關為管制點(隔離有電匯流排與工區)，卻未依規定採標示、閉鎖操作電源等管制作為，細密巡視亦不到位，致同年5月13日因人員誤操作管制開關而引發513停電事故，顯有違失。

二、被彈劾人潘信志，督導負責路北超高壓變電所及附屬機器之安全運轉事項，惟於3541隔離開關形成管制點期間(2021年4月6日至同年5月13日)，未督促所屬採標示、閉鎖電源、上鎖等必要措施，會同細密巡視亦不到位，經濟部513停電事故檢討報告列舉4個防呆機制失靈，3個屬其督管，顯有違失。

三、被彈劾人吳清木，綜理高屏供電區營運處業務，惟2020年7月1日接管路北＃1 BUS及DS3541後，於DS3541形成關鍵管制點期間，未監督所屬善盡標示、上鎖、掛牌及巡視等管制責任，防呆機制蕩然，致因人員誤操作3541隔離開關而引發513停電事故，顯有違失。

四、被彈劾人陳邁夫，負責監督管理電力設備試驗之規畫與執行，然「斷路器試驗作業程序書」未慮及斷路器現場控制箱解鎖對象非唯一，致所屬執行完工試驗時誤認新設備或未通電的設備可逕行操作，且所屬安全檢核不確實，應負監督管理不周之責。

綜上，被彈劾人等所為，核已違反公務員服務法第1條、第6條與第8條規定，並已構成公務員懲戒法第2條所定應受懲戒事由，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，移請懲戒法院審理，依法懲戒。