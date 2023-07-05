梨山地區進入溫帶水果產季，西瓜李今年產量不錯。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

梨山地區進入溫帶水果產季，花蘿李今年產量不錯。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

梨山地區進入溫帶水果產季，果農忙著採收李子。（參山處提供／陳淑娥台中傳真）

梨山地區一年四季分明，6月開始到年底進入水果產季，目前是旅遊的好時機。參山國家風景區管理處5日表示，梨山蜜李打頭陣相繼採收上市，西瓜李、黃蟬李及花蘿李產量也不錯，由於產期僅2、3周，呼籲民眾到梨山避暑吃蜜李，也可利用宅配網購，把握機會品嘗。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，梨山果樹栽培是使用芝麻粕及各種不同有機質肥料，再加上牛奶培養液，以友善種植方式栽種出具具風味又營養的水果。

羅進玉舉例說，像受歡迎的西瓜李滋味香甜且多汁，不像一般李子酸，民眾接受度很高，但因現在已經採收尾聲，接下來是黃蟬李(黃金李)及花蘿李盛產，可口又多汁，採收時間約7至10天，大家可以上山來品嘗，或透過宅配通路採購梨山水果。

參山處表示，梨山一年四季分明，風景優美，每年從6月開始到年底進入水果產季，從6月梨山蜜李、7-8月水蜜桃、9月世紀梨到10-11月蜜蘋果、11-12月甜柿與雪梨，在地的農物產品一直受到歡迎。

尤其暑假期間成為熱門避暑旅遊處，除了高山怡人美景外，參山處也歡迎大家到梨山一遊。另10月6日至7日將在梨山舉行「雲端上的婚禮」，邀請大家屆時一同感受高山婚禮慶典，12月到梨山歡度耶誕節、元旦在梨山迎接新年曙光。