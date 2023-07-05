張振榕（右）和護理師老婆莘妮常一起上電視節目。（艾迪昇傳播提供）

張振榕（左）和老婆莘妮曾聯手出書《食萬個不一樣》。（艾迪昇傳播提供）

艾迪昇職人張振榕醫師，專攻肝膽腸胃科，是電視節目常客，他日前碰到一件緊張的醫病關係，讓他頗為無奈。他開設的診所，日前護理師為一名病患抽血，才剛進針，病患因怕痛立刻將手回抽，另一隻手還要拉開抽血針，由於狀況危急，病患有可能傷及自己，另名護理師連忙阻止病患動作，所幸最終完成抽血，不料該名病患卻指控護理師霸凌。張振榕了解來龍去脈後，儘管有理，仍向病患表達願對同仁重新教育、更注意病人感受，無奈病患不領情，堅持要診所解雇護理師。

張振榕表示，站在醫病關係第一線，開業初始，很在意病患就診的回饋，他說：「那時會蠻焦慮任何網路評論，心情上很在意，甚至有時候委曲求全退讓、忍讓。」他回憶有幾個病患讓他至今印象深刻，有位民眾沒有任何不適，但硬要掛號要求抽血，且表示有健保為何不可以；還有複診病患，因不需再次開藥，所以大鬧不願意付門診費用；另外還有病患要確認是否有幽門桿菌，明明可以吹氣檢查，卻執意要照胃鏡，沒有順他的意就在網站留下惡意評論。

張振榕過去為了網路評分，承受極大壓力，他說：「有時為了一顆星、兩顆星的評價，會很過不去，無形中也轉嫁到工作同仁，讓他們承受很大壓力，後來才慢慢調適、轉念。」他解釋，面對到負評首先仍會虛心檢討，有時候可能是診間量能太高，造成等候，這些都可以透過方法來排解，但他也表示，遇到不友善、故意挑事的民眾，雖然秉持以和為貴，但也不會被予取予求，有次一名病患在櫃台辯稱沒拿到藥，所以堅持要退費，最後調出監控攝影，才打臉該名病患。

要如何增進良好的醫病關係，張振榕表示，最重要的是，人與人之間要有基本尊重，「都是互相的，病患若對醫師尊重信賴，我們一定會加倍看重彼此的關係」。另外，他也要呼籲大眾，健保是良善制度，但不是無限資源，民眾必須要有使用者付費的觀念，不要過度浪費資源。艾迪昇總經理林志遠十分認可張振榕觀念，並分享自己對醫師尊重，往往換來更詳細的問診，還不忘幫張振榕打書《食萬個不一樣》，「要健康就要從飲食做起」。