想帶寵物到台東旅遊的遊客現在有了能住宿又能玩水的新選擇，曾多次獲「全台最美飯店」封號的台東池上「日暉國際渡假村」看好越來越夯的寵物商機，首度跨足毛小孩市場，斥資數百萬打造房客可帶寵物一起入住的「Go帝寶」寵物友善園區，上千坪的戶外活動空間只給共6座獨立小屋的住客使用，園區內更設置毛孩專屬的山泉水泳池，讓飼主帶寶貝來趟盡情放電的消暑假期。

日暉國際渡假村座落於花東縱中心點，並緊鄰伯朗大道，擁有得天獨厚的地理位置，新啟用的「Go帝寶」寵物友善園區建於綠意環繞的自然生態園區內，千坪大的園區內僅規劃6間獨立客房，每房房內約10坪大，裝潢採時尚簡約的大理石風格設計，以質感的灰、黑、白色為主調，特地引進新型隔熱防火的預鑄斷熱H鋼構建築，打造出夏天住也有隔熱效果的精品度假小屋；室外則有庭園休憩及BBQ烤肉區，毛小孩們能在整個園區內自由玩樂、跑跳。

最特別的是，日暉也善用台東池上純淨的好山好水資源，在園區內打造了毛小孩們專屬的「戶外山泉泳池」，天然的山泉水對毛孩的皮膚不刺激，甚至還有益處，同時還也提供狗狗救生衣免費租借，讓毛孩在台灣最美的後花園，呼吸滿滿的芬多精，享受戲水之趣。也因為園區內只有6座度假小屋，特別適合相揪親友們一起帶著毛寶貝包園同樂。

房客也可帶愛貓入住「GO帝寶」。（日暉國際渡假村提供）

歡慶新開幕，「Go帝寶」寵物友善園區推出「帶毛小孩一同旅行趣」的1泊2食住房專案，每晚9900起，每日限量接待6組。每房基本可讓2位大人及1隻重量25公斤以下的寵物入住，無論是狗狗、貓咪、兔兔等萌寵都能來，專案包含寵物泳池使用，2人自助陽光早餐或送房享受的早餐，還備有2人份的戶外BBQ豐盛晚餐，毛孩也可以與家人一起在星空下，享受有著台東浪漫氛圍的夜晚。

園區內有大片綠地及庭院。（日暉國際渡假村提供）

「Go帝寶」每座獨立小屋內約有10坪大。（日暉國際渡假村提供）

專案房客還能享用客房Mini Bar、迎賓點心，飯店也提供池上/關山火車站免費接送，寵物備品則準備了寵物睡床、2合1寵物食碗、寵物毛巾、玩具、潔牙骨、撿便袋、尿布墊等，還針對不同的毛孩體型提供不同床型；此外，為了歡迎毛小孩的到來，飯店更特別贈送「狗狗有機洗沐組禮盒」作為專屬迎賓住房禮，包含沐浴露、護毛素、除臭噴霧、專用毛巾、寵物棉花棒等實用用品，即使毛小孩把自己玩得髒兮兮，主人也能隨時幫毛寶貝洗個美容澡。*訂房專線：(089) 862-222

「Go帝寶」園區內設置讓寵物暢快玩的戶外山泉泳池。（日暉國際渡假村提供）

「GO帝寶」客房外便有烤肉區。（日暉國際渡假村提供）