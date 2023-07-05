民進黨徵召彰化縣前縣議員江熊一楓參選彰化縣北斗鎮長補選，江熊5日在黨籍立委、黨部主委等人陪同下到公所登記，但同黨有意參選未獲提名宣布退黨的王東魚並未現身，地方盛傳他將脫黨參選突襲登記；主委楊富鈞表示，多次與王東魚同志溝通懇談後，確定不參與此次補選，感謝王東魚同志成全大局。

彰化縣北斗鎮長李玄在因貪汙圖利罪入獄，鎮長懸缺補選將於8月5日投票。綠營徵召前縣議員江熊一楓；藍營李玄在的妻子、前北斗鎮長楊麗香代夫出征再度參選；目前前鎮長洪三民、商界人士林政興及去年參選鎮長失利的北斗國中家長會榮譽會長顏宏霖、楊麗香以及江熊一楓，皆完成登記。

江熊一楓在立委陳素月、陳秀寶、縣黨部主任委員楊富鈞等人陪同下登記，江熊哽咽的說，感謝陳素月、陳秀寶等人排除萬難來幫她加油，也謝謝主委楊富鈞花了很多心力從中協調，讓民進黨此次大團結，有信心勝選。

不過同黨也有意參選的王東魚因未獲提名，日前宣布退黨，表示民進黨「不是我的家」，加上今天江熊一楓登記參選王東魚並未現身陪同，地方盛傳他將脫黨參選突襲登記，引發外界聯想。

楊富鈞表示，經多次與王東魚同志溝通懇談後，王東魚同志愛台灣，表示此次補選是總統及立委大選的前哨戰，過程中不能因個人因素影響大局，所以決定不參與補選，不讓賴清德主席難爲，會繼續為鄉里奉獻力量，團結一心全力輔選總統賴清德。