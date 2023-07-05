國民黨總統參選人侯友宜恢復4個月役期，引發議論，侯辦今天公布當初專訪畫面，還有當初修正三次的三種談參，都強調侯友宜支持延長兵役1年，但強調若兩岸和平後，未來會恢復4個月役期。

侯競辦發言人黃子哲指出，因為部分指控內容與事實不符，斷章取義，侯友宜才會隔天補充說明，對於論述內容，從來沒有改口，恢復四個月是有前提要件。

黃子哲也公開當初開會過程的擬答資料， 內容都是提到現階段兵兇戰危，支持現階段兵役延長一年，確定兩岸和平穩定就恢復四個月。

黃子哲說，侯市長接受專訪時不是照稿唸，難免有些出入，但整體立場是明確一致。

金溥聰也說，市長接受訪問不會照預先準備的稿子念，也有許多臨場反應，侯市長本意不是改口，而是有所出入，本來還有第三點強化軍中專業訓練，服役內容符合年輕人就業需求，這都是原來答案有的。

金溥聰說，要出來鄭重聲明，實在是對方把這個當作缺口，但事實就是事實，真相就是真相， 出來把整個過程清楚說明，願意接受檢驗，不是事實的，就站出來澄清。