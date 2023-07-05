菲國五日官方資料，當地六月CPI（消費者物價指數）上漲5.4%，創去年四月以來最低。不過，當地央行表示，由於天候異常高溫的聖嬰現象，以及薪水上漲等因素影響，通膨還是存在上行風險。

菲律賓中央銀行指出，物價上漲趨緩下，預估物價將在第四季逐步降至2%到4%目標區，除非供給面突然出現吃緊狀況。路透社表示，菲國六月通膨低於預測5.5%，使得今年迄今，通膨平均值來到7.2%。

剔除波動性較大的鮮食以及燃料項目，核心通膨從五月份7.7%稍降至7.4%。菲國中央銀行表示，隨時準備在必要時，調整現行貨幣政策，以防止物價上漲壓力擴大。

在五月以及六月最近兩次會議上，將當地關鍵政策利率維持在6.25%的菲國央行，表示隨著當地物價趨緩，利率可能會維持在此位置更久一段時間。下一次會議將於8月17日舉行，將由3日才剛接任的新行長Eli Remolona主持。