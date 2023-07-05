鱈魚鮮嫩無刺，許多國人相當喜歡，但消基會抽測市面4件標示為「鱈魚」的肉品，發現竟有多利魚、巴沙魚等混充鱈魚。專家表示，基於價差，確實有部分業者以其他魚種混充鱈魚，也擔憂電商崛起的當下，消費者若單方面接收不正確資訊，買到「假魚」也成為隱憂。

中華民國養殖漁業發展協會執行長侯彥隆表示，鱈魚肉質的特色為「軟、嫩、白、無刺」，「多利魚」、「巴沙魚」等都有這些特性，但因為真的鱈魚相當昂貴，許多業者會以其他魚種來混充，以巴沙魚這種養殖魚種為例，生產端每斤甚至低於30元，比台灣鯛還便宜。

侯彥隆指出，鱈魚和這幾種魚的味道也是有不小差別，外觀也差很多，尤其鱈魚這種海魚本身就有特殊的風味，假如消費者從以前到現在都沒吃過「真正的鱈魚」，很可能就以為鱈魚的就是多利魚或沙巴魚的風味，業者也因此打亂食漁教育。

侯彥隆說，有沒有過包裝是重點，傳統市場因為沒有包裝，有時候民眾也不見得知道是否為鱈魚；而像是國內大型通路如全聯、家樂福等超市，標示上應不會有問題，養殖戶銷售時，在冷凍包裝也都會有標示。

然而電商在新冠疫情期間崛起，民眾購買的時候沒辦法在現場，大多都是電商單方面的標示和資訊，混淆視聽的比例較高，也是買到非鱈魚的潛在風險。