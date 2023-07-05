新豐紅樹林生態保護區下週正式開放，遊客搶先進入木棧道欣賞濕地生態。（羅浚濱攝）

新豐紅樹林生態保護區欣賞招潮蟹生態的木棧道和4座景觀涼亭老舊做整修，因廠商進口木料未能通過防焰檢測，致虹橋及涼亭工程停擺，雙方打民事訴訟還未判決，交旅處整修完成虹橋，並增建繞過訴訟標的物涼亭的木棧道，預計下周全面開放，但已有不少遊客搶先進入欣賞濕地生態。

新豐紅樹林生態保護區是北台灣唯一水筆仔與海茄苳混生的紅樹林，有深入濕地的木棧道，能近距離觀察濕地潮間帶的動植物生態，兩側茂密的水筆仔比人還高，被稱為「龍貓隧道」，木棧道和涼亭疑遊客烤肉先後發生5次火災，縣府爭取漁業署補助投入近6千萬元，辦理紅毛港遊憩區整修工程。

農業處長范萬釗表示，2019年6月底封閉進入紅樹林的虹橋，讓得標廠商進場施作修復木棧道和景觀涼亭，因新冠疫情影響，廠商無法馬上從國外進口建材，後從進口的婆羅州鐵木，未能通過火焰檢測。

工程完成約83％，虹橋欄杆經3次防焰檢測沒通過，景觀涼亭的材料也有問題，發現廠商未按圖施工，又拒絕依設計監造單位提出的缺失做改進，經與漁業署商討後決定就地結案。

縣府沒收廠商436萬元履約保證金及約900萬元的逾期違約金，由交旅處接手重新招標進行後續工程，廠商不服，與縣府打民事訴訟，已開過5次庭還未判決。

交旅處長戴志君表示，紅樹林的虹橋有鋼鍵斷裂，導致橋台位移等問題，該處以1988萬元 完成修復，維護民眾通行安全，從木棧道進入「龍貓隧道」後的涼亭，是縣府與廠商訴訟中的標的物，造成整個木棧道通行斷點，以130萬元闢建木棧道繞過涼亭。

戴志君說，這2項工程都已完成，正檢修有木頭鬆動的棧道和椅子，預計下周正式開放，由於目前正值暑假，不少遊客已搶先進入，近距離觀察濕地潮間帶的動植物生態，發現有些遊客邊地將瓶瓶罐罐等垃圾丟到濕地內，希望遊客發揮公德心，不要破壞環境生態。