歌手陳忻玥高歌宣傳彰化縣王功漁火節活動。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣政府今天宣傳王功漁火節活動。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

搖擺漁此，樂火300！2023王功漁火節將於7月15、16日在彰化王功漁港隆重登場，彰化縣長王惠美說，王功漁火節從白天玩到晚上，重頭戲海洋音樂會邀請藝人與大家同歡，還有無人機與煙火秀長達10分鐘的綜合展演，邀請全國鄉親一起到王功漁港同樂。

暑假最強盛典王功漁火節下周末登場，彰縣府今天宣傳活動，請來爆發力歌手陳忻玥擔任嘉賓，彰化縣長王惠美、王功福海宮主委洪福義、彰化區漁會總幹事陳諸讚、芳苑鄉長林保玲等人一同揭幕海洋音樂會亮點。

王惠美指出，一年一度的王功漁火結合「樂活輕旅行」，有1日、2日、3日遊的行程，還有「千人寫生及攝影比賽」，王功漁港也打造長達30公尺的氣墊遊憩戲水設施「清涼城堡」。 這次也延續風評非常好的「千人烤蚵，萬里傳香活動」，遊客可以在王功街上烤蚵，吃珍珠蚵。

連續兩天晚上的「海洋音樂會」陣容堅強，邀請陳勢安、戴愛玲、閻奕格、麋先生、陳忻玥、謝金晶、艾文、LEE、MIUSA、同理Zunya等樂團及歌手熱力演出，並提供Gogoro lite、Iphone SE等摸彩大獎；同時並有「絢麗煙火秀」，由彰化區漁會贊助燦爛煙火，今年又特別加碼無人機綜合展演，精采可期。

王功福海宮主委洪福義說，福海宮在7月15、16日這兩天從早上9點開始發放美食，一律免費，分別有蛋塔、雞翅膀、雞腿、茶葉蛋、蚵仔粥等，歡迎全國鄉親這兩天到福海宮來拜媽祖、吃美食。

彰化區漁會總幹事陳諸讚指出，區漁會與縣府合作，活動當天有超過100個攤商集結彰化美食及漁產，包含珍珠蚵、漁產、烏魚、文蛤。芳苑鄉長林保玲表示，王功漁火節是芳苑鄉最大的盛事，也是芳苑鄉親最大的期盼，每一年都以王功漁火節為榮。

王功漁港在「金鑑漁港」環境評鑑選拔中，獲得全國第一名的最佳人氣獎，且勇奪二星獎，在網路人氣票選中獲得將近16.6萬票，以超高票數在全國40處特優漁港中脫穎而出。

王惠美說，這一連串的活動還可搭配縣府所舉辦的「彰化GO購」抽獎活動，只要在彰化縣消費滿200元並上活動網站登錄就可以參加摸彩，最大獎是100萬元現金以及機票、郵輪等多項大獎，歡迎大家暑假期間來彰化遊玩，摸彩拿大獎。