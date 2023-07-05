新北市土城區10歲男童6月30日因「HERO WATCH」智慧手錶自燃燙傷，引發社會關注，新北市消保官今會同經濟部標準檢驗局、消防局與男童家長會談，受理消費申訴，並前往製造商業者「關於時間科技股份有限公司」公司展開行政調查，業者除了說明手錶起火的可能原因，也透露願意拿出最大誠意與受害者協商賠償方案。

消保官指出，本案的兒童智慧手錶是2020出貨的「HERO WATCH」第1代產品，電池採取可拆卸之設計，電力較強但防水性較不足，因鋰電池遇水恐有膨脹變形疑慮，業者2020年8月間曾通知購買第1代手錶的消費者可免費獲取防水性較佳的新版電池，本案是目前發生自燃的唯一個案，從照片可知是使用舊電池，研判是手錶因大雨滲水，發生電池自燃意外。

業者向消保官表示，第1代手錶已於2021年停止販售，目前各商店販售之第2代至第4代的「HERO WATCH」採用不可拆卸電池設計，防水性大為改善，目前已無電池自燃疑慮，但消費者若不放心，可寄回商品由該公司協助免費檢測，另外第1代手錶的消費者可通知業者免費寄送新款電池，切勿使用舊款電池，也對男童受傷感到非常沈痛。

消保官表示，目前已協助男童家長提出消費申訴，業者產品皆有投保產品責任險，願拿出最大誠意賠償受傷男童，並於公司網頁及臉書粉絲團公告公司確保產品安全的免費檢測方案。

消保官提醒，使用無防水功能的鋰電池電子商品，應避免接觸雨水，如電池有膨脹或過熱情形，應立即更換，避免爆炸或自燃，而業者銷售的電子商品若使用鋰電池，有電池自燃風險，應在明顯處為警告標示及緊急處理危險的方法，否則將依消保法對受害者應負無過失的損害賠償責任。