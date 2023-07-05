苗栗縣首座親子館座落頭份市后庄地區，目前已近完工。（謝明俊攝）

苗栗縣首座親子館座落頭份市后庄地區，目前已近完工。（謝明俊攝）

苗栗縣首座親子館座落頭份市后庄地區，有縣議員提議將附館改為托嬰中心。（謝明俊攝）

苗栗縣首座親子館座落頭份市后庄地區，苗栗縣長鍾東錦邀請縣議員共同會勘。（謝明俊攝）

苗栗縣首座親子館座落頭份市后庄地區，當初催生的縣議員陳永賢希望維持親子館。（謝明俊攝）

苗栗縣首座親子館座落頭份市后庄地區，苗栗縣長鍾東錦會勘後裁定維持親子館營運。（謝明俊攝）

鍾東錦會勘頭份親子館進度 定調營運方向

苗栗縣首座公營親子館座落在頭份市后庄地區，經過近2年的施工，親子館工程已近完工，有縣議員提議是否可將親子館中靜態閱覽室改成托嬰中心？但藍營縣議員反對，5日上午，苗栗縣長鍾東錦偕同兩方議員到場會勘，因當初設計規畫及施工就是以親子館為目標，如果變更使用，恐將造成諸多不便，鍾東錦最終裁示依原設計規畫執行，屆時再依實際狀況檢討調整。

苗栗縣頭份市親子館位在后庄地區幼英街、復興街口，原后庄國小預定地上，與后庄非營利幼兒園比鄰而居，2年前，前苗栗縣長徐耀昌在縣議員陳永賢的建議下規畫興建親子館，以總經費1億6千2百萬元，規畫興建由兩棟建築組成的親子館，並自2021年9月動工，目前已完成主體結構、綠化設施、停車場等主要工程，並已送件申請使用執照，預計今年8月底前可望正式啟用。

頭份市親子館原本規畫提供給6歲以下的幼兒玩樂活動，區分成2個場館，其中之一為遊戲區，屬於動態遊樂，另一個場館擁有3層樓，規畫為靜態閱讀區，包括了閱讀區、手作區及影音播放區等，所有的規畫施工都是依照親子館所需施作。

月前，縣議員陳光軒在議會提出質詢，要求縣府研究是否可以將親子館閱讀區，改成公營托嬰中心？以孚頭份市新生幼兒日增所需，但縣議員陳永賢持反對意見，認為當初規畫就是以親子館為目的，中途更動使用目的，影響層面太大，並且親子館的遊戲區供6歲以下小朋友活動遊玩，與0到2歲托嬰中心存在顯然格格不入，希望另擇地方設置托嬰中心。

5日上午，縣長鍾東錦邀集雙方到場會勘，頭份市長羅雪珠到場表示，目前頭份市昌隆廣場社區新建工程已近完工，屆時建商回饋條件將包括2所托嬰中心用地，未來頭份市將擁有10所公私營托嬰中心，可暫時滿足新手爸媽的需求。

苗栗縣長鍾東錦完成會勘程序後表示，親子館因諸多法規限制，如要變更成托嬰中心，程序上有諸多不便，並且恐與親子館遊戲區有所衝突，所以仍以原本規畫的親子館為目標推動營運，待營運一段時間後，再檢討狀況適時調整。