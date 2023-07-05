「金曲歌王」李玖哲和日本前賽車皇后相馬茜相戀近20年、結婚9年，為了衝刺事業，夫妻倆時常分隔兩地。昨（4日）李玖哲突在臉書發文痛喊「我爛」，引起熱議。

李玖哲4日在臉書感性地寫下：「如果在愛裡，你是可以做自己的那位，那麼請好好感謝和珍惜身邊的ta（他）」，緊接著他批自己「我爛」，發出的獨照中也印著斗大的「我爛」2字，讓外界不禁好奇發生什麼事？

原來李玖哲在為新歌《我爛》宣傳，除了在留言區貼上連結，也在圖片下方寫下：「原來，住在愛裡面的人，才能活成最自己的自己。透過自嘲自己在愛裡的不完美，進而表達出最真心的感謝與珍惜」。許多網友得知真相後鬆一口氣，紛紛留言：「你帥，不爛」、「完美男神」、「很深意的歌詞，很美的弦律」

李玖哲和相馬茜情牽10幾年，9年前結婚時有討論生子一事，無奈遲遲等不到好消息，只好求助醫生，相馬茜甚至忍痛打排卵針，可惜事與願違，如今夫妻倆不再強求，李玖哲不忍再讓老婆受苦，「可能是沒有孩子在我們生命中的緣份，她打針真的很辛苦，我們沒有就沒有，我也不覺得一定要有小孩才幸福。」李玖哲也透露夫妻倆吵架的次數「一隻手就能算出來」，因為生氣時兩人都會講不同的語言，根本吵不起來，且當天就會解決問題，不拖到隔夜。