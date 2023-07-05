西螺鎮游泳池今天正式免費開池，小朋友搶先玩水。（周麗蘭攝）

西螺鎮游泳池今天正式免費開池，開池典禮由一群游泳愛好者示範泳姿。（周麗蘭攝）

雲林縣內仍在營運的公所游泳池只剩西螺、莿桐、北港，3年來因疫情衝擊停止開放，西螺鎮公所今年重新招標也無人投標，公所應急自行整修、營運，聘請2名救生員、1名管理員，從今（5日）起免費開放至8月31日，大人或小孩都可以安心爽游。

西螺鎮游泳池於1986年落成營運，內有一個水深60公分的兒童池，以及寬16公尺、長25公尺的泳池。

西螺游泳池多年來由游泳愛好者林坤明投標營運，大人門票一張60元，雖年年虧損仍勉強支應，但新冠肺炎疫情衝擊下，他無意再投標。

鎮上愛好游泳的民眾不少，學子放暑假也需要戲水之處，鎮公所小幅整修後決定嘗試自營，今（5日）正式開放，且是免費開放！

鎮長廖廖秋萍表示，開放至8月31日止，每周一、二公休保養，其餘開放每天上午8點到12點、下午13點至17點。為維護水上安全，聘請2明合格救生員、並邀最熟悉西螺游泳池的林坤明擔任管理員；每個時段開放50人入場游泳，集體下水游泳上限是30人，

西螺游泳池今日盛大舉行開池儀式，縣議員廖偉晴、李明哲親臨致賀，西螺鎮代表、里長20多人也到場見證該泳池首次免費開放。

李明哲表示，西螺鎮毗鄰濁水溪，每到夏天常傳出水上意外，感謝公所提供一個良好的游泳環境讓家長放心，台灣是海島國家但民眾對於海洋、水域認知不普遍，若能媒合學校學習更好，也感謝池長林坤明多年的守護。

前鎮長蕭澤梧說，好不容易3年疫情過了，泳池重新開放，公所把錢花在刀口上他很認同，希望國小校長能善用，讓小朋友學習水上活動安全。

「一鄉一游泳池」是雲林縣府30多年前的政策，如今大多廢棄或填平，今年只剩西螺、莿桐、北港還在營運，古坑鄉游泳池幾年前也曾免費開放，今年因找不到救生員維持暫停開放。