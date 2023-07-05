南部本土登革熱疫情持續延燒，新竹縣目前沒有登革熱案例，因適逢暑假出國旅遊旺季，境外移入風險上升，衛生局結合環保局及竹北市公所清潔隊，主動落實清除積水容器等孳生源，並衛教民眾提高警覺，防治發生登革熱。

衛生局長殷東成表示，目前南部本土登革熱個案統計至7月2日累計151例，新竹縣並沒有發生個案，請民眾加強居家環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」防治原則及自我防護措施。

民眾若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑，加強防蚊及環境孳清工作，預防登革熱發生，減少社區擴散機會，共同攜手守護家園。

衛生局結合環保局及竹北市公所清潔隊，日前在竹北地區的菜園、工地及空地進行防治登革熱，總計清除112個積水容器、25個陽性容器及1車的廢棄輪胎，共衛教29人。同時加強各鄉鎮市宣導防治登革熱，其他鄉鎮市清潔隊近期也陸續安排噴藥等防治措施。

衛生局提醒，民眾如返國或南部旅遊活動後，有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利醫療院所即時診療及通報。如經醫師診斷為疑似感染登革熱個案時，請遵從醫囑配合治療，減少演變為登革熱重症風險。

此外，衛生局也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，NS1快篩陽性即通報，以利衛生單位儘速進行疫調等防治作為。