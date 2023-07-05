學員在教官的專業解說與介紹下認識CM-21裝甲人員運輸車與CM-23迫砲車的各項裝備與性能。(于家麒攝)

透過教官的專業解說，讓學員對CM-23迫砲車的各項裝備有更進一步的認識。(于家麒攝)

每位學員輪流登上甲車，實地體驗穿梭叢林、馳騁沙場的戰地氛圍。(于家麒攝)

甲車馳騁沙場、揚起漫天紅土，伴隨著引擎低吼，每個學員都直呼過癮！(于家麒攝)

不少女學員第一次登上甲車，實地體驗馳騁沙場的戰地氛圍，接受重未有過的軍事洗禮。(于家麒攝)

位處前線的「金門戰鬥營」非常熱門，一開放網路報名兩梯次共120位名額隨即遭秒殺。(于家麒攝)

酷愛軍事生活的雙胞胎兄弟檔哥哥徐立芳(左)與弟弟徐仕芳(右)，一同參加睽違3年的金門戰鬥營。(于家麒攝)

學員們一一與教官在甲車前合影留念，為這次的金門戰鬥營體驗留下難忘的回憶。(于家麒攝)

受疫情影響睽違3年的「金門戰鬥營」今年暑假風雲再起！首批學員61人搭乘國軍C-130運輸機飛抵金門，展開5天4夜的軍事體驗訓練活動。今(5)日上午在金防部的安排下，營隊開拔至烈嶼紅山訓練場，在教官的專業解說與介紹下認識CM-21裝甲人員運輸車與CM-23迫砲車的各項裝備與性能，隨後每位學員更一一登上甲車實地體驗穿梭叢林、馳騁沙場的戰地氛圍，接受重未有過的軍事洗禮。

全民國防教育「暑期戰鬥營」今年在疫情趨緩後恢復辦理，各營隊也陸續展開，其中位處前線的「金門戰鬥營」更是熱門，一開放網路線上報名兩梯次共120位名額隨即遭秒殺，成功錄取首次參加戰鬥營的女學員王彥筑說，從小就非常嚮往軍事生活，真的非常感謝國軍提供這樣的機會，讓他能美夢成真，甚至還能親自操作與乘坐以往只有透過電視才能看到的軍事武器與戰鬥車輛，真的是既刺激、又興奮！昨(4)日到海龍蛙兵營區看到蛙人的戰技表演更是精實、帥氣，也讓她燃起一股從軍的衝動。

今天上午金防部特別安排金戰營第一梯次的全體學員到烈嶼紅山訓練場，認識國軍CM-21裝甲人員運輸車與CM-23迫砲車，由教官進行甲車配備的各項武器與裝備的解說與介紹，學員們都認真聽講、受益良多。但課程卻不僅只有「紙上談兵」，軍方還在做好一切安全維護的情況下，讓每位學員都輪流登上甲車，實地感受作戰時甲車載運軍人穿梭叢林、馳騁沙場的戰地氛圍，只見甲車呼嘯而過、揚起漫天紅土，伴隨著引擎低吼，每個學員下車後都大呼過癮！

這次金戰營第一梯次的學員中還有一對雙胞胎兄弟一起參加，弟弟徐仕芳說，他一直對軍事與戰地風情非常有興趣，這次能搭著國軍C-130運輸機從台北飛到金門參加戰鬥營已經興奮，而且又能親身體驗到實彈射擊與乘坐甲車的快感，真的不虛此行。

哥哥徐立芳則說，先前曾在台灣已經有參加過寒假期間的舉辦的阿帕契直升機體驗營，但因為活動只有1天不過癮，當看到金門暑期戰鬥營報名訊息後就立刻與弟弟手刀報名來體驗一連5天的戰地生活，真實感受部隊的生活作息與軍事訓練。

金防部表示，透過「金門暑期戰鬥營」不僅能讓青年朋友們感受國軍官兵日常辛勤且扎實的訓練過程，藉由教官針對陸軍現役裝備性能與戰力進行介紹，更能使大家進一步了解國防事務。課程還安排全體學員太武山登高、走訪擎天廳、馬山播音站等著名軍事據點，並體驗陸軍海龍蛙兵戰技訓練，使其更了解國軍勤訓精練成果，提升愛國意識。