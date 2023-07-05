整理老家可能意外挖出古董，一名女網友分享，最近和家人收拾家裡的時候，意外翻出清朝嘉慶12年的地契，算了一下才發現，這份地契距今已經216年了，家人看了都很驚喜，但又不知道該怎麼保存，引起網友熱烈討論。

一名女網友日前在Dcard上分享，收拾老家意外挖出來清朝嘉慶12年的古老地契，讓一家人又驚又喜，伯父覺得要好好保存，因此將其中一張地契拿去裱框，原本是想把所有的地契通通都裱框，沒想到錶框價格不斐，因此只裱了一張，其他張全部放回原本裝地契的小鐵盒。

女網友好奇詢問，不知道有沒有人可以大概估算一下這些地契的價格，因為如果很珍貴的話，她才考慮將所有的地契都拿去裱框保存，或如果有人知道更好的保存方式，也歡迎分享。

貼文引起網友討論，不少人直呼， 原PO家保存得很好，但一般人家要保存紙張很不容易，建議可以捐贈給故宮；如果沒有意願捐贈，也可以詢問博物館要怎麼保存比較好。另有內行網友提醒，紙張要用無酸介質來保存，可上網蒐無酸的資料夾或相本。

而原PO也留言補充說，家人比較傾向留在家裡，不捐給博物館，希望可以當傳家寶，因此她會再去聯絡博物館，詢問要怎麼保存。