縣府教育局為鼓勵學子在暑假期間參與健康正當休閒活動，除整合跨局處也結合社會資源，規畫多元有益身心的暑期夏令營，公布於教育局網站「2023暑假樂活FUN一夏」，歡迎學生依據興趣報名參加，度過多采多姿的暑假。

縣長楊文科表示，「2023暑假樂活FUN一夏」共分為十大類138項活動，包括休閒體育類、公益服務類、知性藝文類、技能研習類、親子活動類、環境教育類、健康反毒類、國際文化類、台灣文化類與社區共讀站等，營隊辦理仍以防疫為優先，降低疫情傳播並落實風險評估，讓孩子快樂健康過暑假。

教育局長楊郡慈表示，今年暑期育樂營整合跨局處資源推出系列豐富活動，如環保局為國中、小學生落實服務學習與友善環境的行動，辦理「小小志工解說員」訓練營；稅務局為落實宣導稅務知識，規畫「稅務『演』很大！手偶故事營」；文化局讓藝術活動走入各鄉鎮，推出系列文藝夏令營活動，啟動「行動藝術館」巡迴展。

全縣各校也規畫多元學習活動，在體育營隊方面有足球、排球、田徑、軟式網球、棒壘球營隊、舞獅社團營隊及游泳營隊等；在國際文化方面，透過辦理英語夏令營，藉由外籍英語教師活動帶領，提供脈絡化學習，創造雙語互動真實情境，培養學生多文化的包容和拓展國際觀。

為讓偏鄉孩子們獲得更多的學習資源與生活照顧，學校也規畫夏日樂學營，以主題式課程進行多元跨域學習。另外，各校社區共讀站，友善敞開學校大門，帶動社區學習風潮，成立閱讀不侷限，有效扎根閱讀習慣的社區共讀，讓「閱讀」成為社區最美風景。

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