針對總統大選如四腳督，民進黨可能躺著選？游錫堃笑談，沒有誰一定穩。（曹婷婷攝）

立法院長游錫堃今天下午到台南出席第16屆海翁台灣文學營始業式，受訪時被問到明年總統大選若「四腳督」，民進黨將躺著選，他舉國民黨總統參選人侯友宜先前民調很高，後來卻變低，難保有一天，他的民調不會突然高起來，他也強調，民主政治選舉，沒有誰一定穩，大家都要很努力。

游錫堃今天搭高鐵南下到台南大學參加16屆海翁台灣文學營始業式，他說，語言消失就是人類的損失，所以要好好保護台語、原住民語言等，這些語言也要保存傳承下去，所以他今天也特別南下參加這場活動。

被問及有人認為總統大選若形成四腳督局面，民進黨將躺著選，他也說，現在選舉沒有那麼單純，有時候，一件事就可能改變選情。他舉2000年總統大選為例，當時前總統陳水扁剛宣布參選時，民調非常低，後來卻當選，台灣走入第一次政黨輪替；2004年「連宋配」民調曾高達52％，反觀現任總統陳水扁才26％，但最後是陳水扁當選。

游錫堃強調，不管三腳督、四腳督有意參選的人選都學有所長，各有支持者，且對國家未來與現況、政策各有看法。民主政治重要的是過程，大家要提出政策、互相質疑、辯論與論述，如能獲得大多數人民支持，就能當選。民主政治沒有誰穩贏，一定要很努力端出牛肉，大家互相質疑辯論，這樣對人民是最好的。

他也說，在民主政治體制，任何人符合法律規定的條件都可以參選總統，任何有興趣、條件夠、願意為國家人民服務，都應讓他有機會參選。他也認為，民主政治很珍貴的是，投票選舉前的辯論，這個很重要，愈多人參與愈好。