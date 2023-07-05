新竹34歲葉姓男子2日與兩名友人一起攀爬台中谷關七雄馬崙山，攻頂後因腳程較快先行下山卻失聯，警消連日搜救後，5日上午近11時在十文溪旁尋獲葉男遺體。據悉，葉男疑走錯路而墜落邊坡造成憾事。

葉姓男子2日與2名友人一起攀爬谷關七雄馬崙山，當天中午攻頂後，葉因腳程較快先下山，2名友人下午回到登山口，卻不見葉男蹤影，緊急報案求援。

經過連日搜索，在失聯第4天，搜救人員今日上午在馬崙山步道0.8公里處下切至500公尺十文溪河床，往上溯溪，近11時在邊坡處發現失聯者遺體，目前正申請直升機進行吊掛。、