藝人炎亞綸遭控對未成年偷拍性愛影片，檢方3日指揮北市婦幼警隊偵辦，但婦幼隊疑似洩漏偵辦進度，讓檢方震怒，4日婦幼隊隊長馬上帶2盒銅鑼燒到士林地檢署道歉，雖然士檢沒收反將銅鑼燒送交政風室，但已引發網友關注，紛紛詢問是哪家銅鑼燒這麼好吃，現在店家曝光，是位於信義區的「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」，也是15年蜂蜜蛋糕名店。

北市婦幼隊長昨天（4日）帶著2盒銅鑼燒去士檢道歉，士檢雖說是公務禮儀，但仍將銅鑼燒交給政風室處理，而政風室則通知婦幼隊領回，引發PTT網友討論，「銅鑼燒什麼口味的每個單位都要，好像很香」、「也給亞倫一盒銅鑼燒」，讓「道歉銅鑼燒」爆紅。

昨天北市婦幼隊長帶著兩盒「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」禮盒去士檢道歉，引發關注。(翻攝自津野蜂蜜蛋糕FB)

今天「道歉銅鑼燒」也曝光，是位於台北市信義區的「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」，老闆是一之鄉的退休廠長，津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒強調純手工製作，Google評價高達4.6星，有蜂蜜、抹茶兩種常溫銅鑼燒，餅皮口感像蛋糕，冷凍銅鑼燒則有鮮奶紅豆、芋頭、水蜜桃3種口味。

過去PTT上對「津野蜂蜜蛋糕銅鑼燒」有不少好評，網友紛紛表示，「老店了，不是很顯眼的店面，近來還有減糖配方可選」、「這家好吃，平常也會買」、「銅鑼燒內餡不會很死甜，還可以看到整顆紅豆，非常推」。