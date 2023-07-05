為洗刷台灣「行人地獄」的惡名，立法院通過《道交條例新制》並在6月30日正式實施，針對車輛未禮讓行人最高開罰6000元，還要參加道安講習。交通部公路總局表示，未禮讓行人的駕駛會被優先挑選參加道安講習，無正當理由不到可罰1800元，最重還會吊銷駕照。

公路總局表示，為落實停讓文化，未停讓的違規駕駛人罰鍰加重為6000元，並優先接受道路交通安全講習。6月30日起汽車駕駛人未禮讓行人加重處罰至6000元，機車1年內有2次以上未停讓行人者，也加重處罰至6000元。

此外，未禮讓行人新增記違規點數3點且須接受道路交通安全講習，1年內記達12點者吊扣駕照2個月。

公路總局指出，監理所將會針對未停讓行人的違規駕駛人，優先挑選來參加道路交通安全講習，藉由講習即時導正違規駕駛人的行為，建立正確駕駛觀念。

無正當理由、不依規定接受講習者，會有1800元罰鍰；經再通知參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，吊扣其駕駛執照6個月；若仍不依限期繳送駕照者，吊銷其駕照。