王力宏、李靚蕾2021年底爆出離婚，今(5日)週刊報導兩人在美國法院的離婚訴訟判決，家務事再度引起關注，雙方甚至隔空互嗆，王力宏律師先表示：「李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產」，李靚蕾律師則回應先前說好的豪宅仍在王力宏名下，至今尚未過戶給李靚蕾，對此，王力宏律師再度反擊：「吾彊房產已經無償供李小姐居住，且李小姐自己在媒體上公開拒絕受贈吾彊，難道都忘記了？提出此事混淆視聽，實在不必」。

李靚蕾律師陳建州稍早發表聲明：

「對於王先生連訴訟的事實和法律的判決都能顛倒是非黑白，做出這麼荒唐的莫須有的指控，實在感到不可思議。如果連司法的事實都能夠捏造，世界上就沒有正義可言了。

1. 首先，王力宏先生和李靚蕾小姐是合意協議離婚，雙方於2019年簽署離婚協議後，共同提交美國法院，近日獲得美國法院准許。

2. 美國法院判決，王力宏先生作為過錯方，必須賠償承擔李靚蕾小姐因為他的過錯而產生的律師費用，這是法院白紙黑字，寫明的事實，無庸置疑，不容任意扭曲。

3. 由於李靚蕾小姐至始至終都主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，所以李小姐並沒有，因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產（就連王先生於2021年12月20日左思右想的道歉文當中，所稱『你們住的房子我會過戶到你名下』，那棟房子，現今也依然在王先生的名下，並沒有過戶給李小姐）。

4. 李靚蕾小姐也從來沒有『於美國訴訟中另外要求逾千萬美金鉅額』的主張。『本件審理時間不斷延長』的真實原因，是因為王力宏先生於2022年7月6日美國官司敗訴後，於2022年8月5日向美國法院提起了上訴，並於2022年8月31日向美國法院提起了不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請。

王力宏先生方才在聲明當中，公然說謊，扭曲事實的行徑，已經觸法。過錯方竟然還可以這麼囂張的公然造謠，捏造事實欺壓受害者，天理不容。」

「美國法院經審理後裁定，王先生作為過錯方，必須賠償李小姐因他的過錯而產生的訴訟律師費用，並不是如某週刊報導，因為王先生是原告，所以才需要負擔律師費用。請媒體查核事實後再報導，不要被有心人士利用，作為扭曲事實、誤導大眾的工具。」

王力宏律師葉偉立發聲明回應：

「避重就輕、顛倒事實，甚至移花接木，一向是李小姐慣用的手法，竟可反過來指責。王力宏先生無奈，僅能說明如下：

1. 紐約法院從來沒有說王力宏先生在婚姻中有任何過錯。所謂『王先生是過錯方』是極其嚴重的不實指控，不容混淆視聽。

2. 紐約法院判決王力宏先生負擔律師費，是因為雙方離婚協議書的履行需要在一個合理期限內。但王力宏先生因為李小姐額外提出一堆請求，而導致如何給付有爭議，只能交給法院判斷。舉例，李小姐無端的主張雙方投資帳戶於市場波動損失，竟要王先生一人承擔！

而紐約法院審酌後也認為，李小姐請求並無依據，駁回其主張，並指出：『被告（李小姐）自己的行為-包括她將夫妻間的糾紛公諸於眾，以及在本法院確定紐約無管轄權處理部分事務前，就在台灣提起訴訟，都被視為延遲此事件的原因。」

3. 李小姐稱『共同提交美國法院』這件事，其說詞甚為荒謬，紐約法院還是有原告方、被告方之分，王力宏先生在紐約法院就是原告方，這是一個鐵的事實，不容李小姐以『共同提交』混淆視聽。紐約法院也於2023年6月23日裁准王力宏先生請求離婚，這也是不爭的事實。

4. 並且，李小姐在離婚協議書分得的財產，是婚姻中王力宏先生用自己的資產全數出資，如果這樣還叫沒有分財產，那李小姐分得鉅額的投資帳戶資產和加州房產，哪一個是李小姐自己出資？一直強調沒有拿錢，又是出於何居心？實在無奈。

5. 另依離婚協議書，吾彊房產已經無償供李小姐居住，且李小姐自己在媒體上公開拒絕受贈吾彊，難道都忘記了？提出此事混淆視聽，實在不必。

6. 關於李小姐否認在美國訴訟中額外提出逾千萬主張。請問李小姐要求提前支付750萬美金的家人及教育費用、要求支付股票帳戶市場損失近260萬美金，哪一個不是額外請求呢？是不是加起來逾千萬？

7. 更荒謬的是，所謂教育費用是李小姐以家人的名義，要求王力宏先生資助李小姐自己的補習班。王力宏先生不捨已屆學齡家人遲遲未能進入合法學校體系就學，已經向法院聲請讓家人合法就學。

期待李小姐可以遵守美國的離婚判決、並遵守台灣法院裁定，維護家人最大利益，謝謝。」