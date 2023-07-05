苗栗縣第6座銀髮健身俱樂部落腳在後龍鎮水尾社區，苗栗縣長鍾東錦5日主持啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣第6座銀髮健身俱樂部落腳在後龍鎮水尾社區，苗栗縣長鍾東錦5日主持啟用，分送長輩擦汗巾。（謝明俊攝）

苗栗縣第6座銀髮健身俱樂部落腳在後龍鎮水尾社區，苗栗縣長鍾東錦5日主持啟用，與長輩共同體驗健身器材。（謝明俊攝）

苗栗縣第6座銀髮健身俱樂部落腳在後龍鎮水尾社區，特別聘有育達科大專業體健老師前來指導長輩使用器材。（謝明俊攝）

衛福部推動設置社區銀髮健身俱樂部，苗栗縣政府積極籌設爭取經費設置，繼全國首波銀髮健身俱樂部設立在頭份市珊湖社區後，陸續增設5處，第6座俱樂部經後龍鎮水尾社區全力爭取後，衛福部國健署同意撥款設置，5日上午正式啟用，苗栗縣長鍾東錦等到場祝賀，除了肯定社區對長輩照護努力付出外，也期望長輩們能每天運動吃百二。

後龍鎮水尾社區目前是苗栗縣示範社區標竿，水尾里長梁清文4年前首度當選後，就聯手現今社區發展理事長方建忠以及所有社區志工、長輩，全力改造老舊的社區，除了獲得苗栗縣環保回收績優社區、農委會水保局綠照護優良社區等10多個績優社區獎項，除了全力照護社區長輩生活起居，並請來職業畫師，將社區內老舊磚牆全部彩繪成亮麗畫像，讓水尾社區由老舊漁村轉身變成亮眼幸福的代表，更成為苗栗縣對外示範社區，經常有許多其它縣市社區要求前來觀摩。

梁清文去年聯任成功後，繼續推動社區亮化，完成了「阿嬤的藍莓園」提供社區長輩捻花惹草的休憩去處，並請職業畫師黃燕志持續彩繪社區工作，在得知衛福部國健署推動設置社區銀髮健身俱樂部計畫後，梁清文及方建忠立即備妥申辦資料，經由縣府社會處呈送國健署審核通過，核撥1百萬元經費，購置20套各式適合長輩們使用的健身器材，成立水尾社區銀髮健身俱樂部。

由於水尾社區活動中心身兼社區長照中心，因此，長輩們每周至少有5天都可享用健身器材，俱樂部並特別邀請育達科大專業體健教師前來教導長輩們正確使用器材，以防運動傷害。

苗栗縣長鍾東錦5日上午與縣議長李文斌、縣議員鄭秋風、行政院顧問康世明等齊聚水尾社區祝賀銀髮健身俱樂部啟用，鍾東錦希望所有長輩們都能好好利用健身器材來保持身體健壯，每位長輩都能吃百二。