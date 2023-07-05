去年影帝柯震東（左）和本屆影展大使王淨一起揭曉最佳女主角名單。（北影提供）

雙影后陸小芬（右）和陳淑芳一起頒發最佳男主角。（北影提供）

2023台北電影節頒獎典禮將於8日登場，5日曝光第二波頒獎嘉賓名單，「國民姐夫」AKIRA首登北影，和準影帝林柏宏合體揭獎，另有陳柏霖、張鈞甯、陳淑芳、陳庭妮等32位影壇星光榮耀電影人，陣容超華麗。而本屆主持人則由曾獲北影最佳男、女配角肯定的林鶴軒（大鶴）與白靜宜（百白）出任，喜感雙人組聯手為典禮製造亮點。

兩位傳奇影后陳淑芳、陸小芬日前於北影「電影正發生」單元同場對談，獲得滿堂彩，頒獎典禮上再度合體，共同宣布新科影帝；去年影帝柯震東和本屆影展大使王淨則一起揭曉最佳女主角名單；AKIRA搭檔林柏宏，兩人頒發最佳視覺效果及最佳短片。

替影展周邊設計商品的北影影后許瑋甯，將攜手以《本日公休》入圍最佳男配角的傅孟柏揭曉最佳新演員；去年男配角得主高英軒與合作《咒》的蔡亘晏搭檔合頒最佳男配角；最佳女配角得主由評審團成員馬志翔和劉品言一起公布；加入決選評審團的謝欣穎將和閉幕片《成功補習班》自編自導自演的藍正龍共同揭曉最佳編劇。

3年前曾搭檔主持高雄電影節頒獎典禮的姚淳耀和孫可芳，分別為本屆北影初選評審及影后入圍者，兩人一起頒發最佳紀錄片；馬念先和9m88是今年打頭陣的頒獎嘉賓，頒發最佳聲音設計和最佳配樂；同為歌手跨界大銀幕的玖壹壹春風，和開幕片《請問，還有哪裡需要加強》女主角宋芸樺甜蜜揭曉最佳剪輯；CP組合還有《疫起》中飾演醫護小情侶的曾敬驊、項婕如，將頒發傑出技術及最佳動畫片。

最佳造型設計和最佳美術設計找來時尚寵兒陳庭妮、王陽明宣布；以《查無此心》再度問鼎影后的張鈞甯，和多年好友陳柏霖合頒最佳導演；去年影后陳湘琪和陳以文揭曉最佳劇情長片；最大獎百萬首獎則由本屆評審團主席陳玉勳宣布。