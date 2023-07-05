新北市瑞芳區蝙蝠洞公園今（5日）發生一起潛水意外，警消下午2時05分獲報，有8名潛客（4男4女）遭洋流帶走無法回到岸邊，警消立即出動救援，於下午2時38分順利將8人帶上船，稍早已抵達深澳碼頭，8位潛客皆已上岸。

初步了解，4男4女身上都有穿著潛水衣，背負空氣瓶，從事潛水活動時不慎在海面上被洋流帶走，消防獲報後立即派遣18車、36人，並於下午2時38分由海巡人員將人帶上船，稍早2時59分已抵達深澳碼頭，8位潛客皆已上岸。

瑞芳「蝙蝠洞」潛客遭洋流帶走！4男4女受困北海岸。(消防局提供)
瑞芳「蝙蝠洞」潛客遭洋流帶走！4男4女受困北海岸。(消防局提供)
瑞芳「蝙蝠洞」潛客遭洋流帶走！4男4女受困北海岸。(消防局提供)
瑞芳「蝙蝠洞」潛客遭洋流帶走！4男4女受困北海岸。(消防局提供)
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