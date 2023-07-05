台北市長蔣萬安5日率團前往新加坡考察，中午抵達當地後，第一個考察行程就是位在新加坡機場的「星耀樟宜」。蔣萬安表示，因應氣候變遷，星耀樟宜的室內瀑布能夠有效替建築物降溫，對於台北市同為高溫炎熱的都會區來說，是一個很值得參考的作法，台北市未來在節能減碳、環境永續上面，建物未來的規劃，其實都很值得來學習。

蔣萬安5日上午率領考察團搭機從桃園機場啟程，約莫於中午抵達新加坡機場，而下機後的第一個考察行程，就是來到位在新加坡機場內的「星耀樟宜」設施。蔣萬安表示，很高興來到星耀樟宜，看到現今全世界最高的市內鋪度，更讓他驚豔的是，整個建物入了水跟植物等自然元素，很值得我們台北市未來參考借鏡的地方。

蔣萬安提及，該瀑布設施對於建築物的整體降溫也相當有幫助，而在因應氣候變遷的當下，台北市同為高溫炎熱的都會區，未來在顧及節能減碳、環境永續的問題上，星耀樟宜的作法很值得學習與參考。