儘管通膨降溫的速度比預期緩慢，但聯邦公開市場委員會（FOMC）仍在6月會議上暫停升息，為過去15個月連續升息10次之後首度停下腳步。與此同時，聯準會決策官員預期今年還將再升息兩次、各25基點，如此鷹派的前景超乎市場預期。這樣的會議結果令投資人大感困惑，希望能在周三發布的會議紀要中找到答案。

Nationwide Life Insurance Co首席經濟學家Kathy Bostjancic表示，聯準會和其主席鮑爾傳達了一個混亂的訊息，我認為這反映出FOMC中鷹派和鴿派之間達成某種令人不安的妥協。6月會議紀要或許能提供更多說明，但也有可能只是重複鮑爾那些笨拙彆扭的解釋。

鮑爾曾表示，基於先前已經大舉升息，以及3月的銀行倒閉事件導致信貸緊縮，聯準會官員希望有較多的時間評估經濟數據。

上周鮑爾在歐洲出席央行活動時表示，FOMC絕大多數成員預期還將再升息兩次或更多，並透露他不排除連續升息的可能性。

LH Meyer/Monetary Policy Analytics經濟學家Derek Tang表示，6月會議紀要可能強化市場對於7月升息的預期，「7月升息雖然不是必然的，但也差不多了，如果他們不連續兩次升息，就更難以宣稱升息周期沒有退場。儘管如此，該會議記錄將盡可能保持彈性，可能強調到頂時的利率可能更高，並就適當的升息時機提出廣泛的看法」。

聯準會將在7月25日至26日召開政策會議。在此之前，該央行將取得兩份重要的經濟報告，即本周五發布的美國6月非農就業報告，以及7月12日發布的6月消費者物價指數（CPI）。

HighFrequencyEconomics首席美國經濟學家Rubeela Farooqi表示，問題在於美國的經濟表現持續優於預期，而通膨證明相當僵固，這可能促使FOMC在一段時間內傾向鷹派立場。

除了利率政策之外，6月會議紀要的另一個關鍵是FOMC對放款環境的評估。在發生銀行倒閉事件後，信貸環境緊縮被視為是經濟增長的阻力。巴克萊資本公司（Barclays Capital Inc.）資深經濟學家Jonathan Millar表示，如果放款環境未如預期那樣收緊，這將成為在接下來兩次會議再次升息很好的理由。