桃市復興區水蜜桃之夜8日登場， 警方祭出交管避塞車。(呂筱蟬攝)

桃園市復興區公所將在8日舉辦「2023水蜜桃之夜」，活動在上巴陵停車場登場，時間從中午持續到晚上，大溪警分局預估將湧入大量遊客車潮與人潮，當日將針對大溪交流道至會場沿線台4線、台3線、桃59-1線、台七線北橫公路、桃116線各易壅塞的路口（段）加強交通管制措施，並沿線機動疏導。

大溪警分局指出，大客車行駛桃116線將在拉拉山遊客服務中心、巴陵派出所設置交通崗，大客車8日中午起分時段上、下山交通管制，請民眾車輛遵守行駛，活動會場神木路部分開放路邊停車，佔用路邊或影響交通將逕行取締拖吊。針對大客車行駛桃116線（下巴陵至上巴陵），警方將在拉拉山遊客服務中心、巴陵派出所2地點設置交通崗，進行大客車上、下山管制交通，管制上山時間下午1至1時30分、3至3時30分、5至5時30；管制下午時間中午12至12時30分、下午2至2時30、4時至4時30分。

復興區公所8日水蜜桃之夜活動，當天下午1時至4時，辦理水蜜桃公主決選、水蜜桃評鑑，下午4時起安排九宮格闖關送水蜜桃蜜餞或DIY活動，泰雅秘漾─水蜜桃活動打卡牆打卡者送水蜜桃手扇或水蜜桃冰沙（各限量100組），晚上6時到9時30分水蜜桃之夜，邀請歷屆水蜜桃公主、現任水蜜桃公主同台，還有表演及限定抽獎活動，最大獎有50吋電視。