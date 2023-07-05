每個人個性都不相同，有些人天生愛熱鬧，在群體中容易放開自我，有些人則是害怕與人接觸，有社交恐懼症，《旺好運》運勢專欄分享不喜歡社交的前3名星座，依序是金牛座、天蠍座、處女座，其中第1名的金牛座不想成為眾人目光，只希望在每個場合都能保持舒服狀態。

▍第3名：處女座

處女座看似擅長社交，而且也在各場合表現良好，但他們內心希望，只要跟幾個熟悉的人相處即可，因為能帶給他們既放鬆又溫暖的感覺，而他們隨著年紀增長後，也就越來越不愛社交。

▍第2名：天蠍座

天蠍座的防備心非常重，而且心態也很高冷，總是不相信任何人，所以要與人親近比登天還難，除非願意花時間與他們相處，否則他們也不太會主動出擊。

▍第1名：金牛座

金牛座其實很健談，尤其在熟悉的人面前更能自在暢談，但在陌生人面前，金牛會變得非常內向，不喜歡成為眾人目光焦點，只希望在社交場合能保持舒服與自在的狀態。