香港行政長官（特首）李家超昨天表示，對8名涉嫌違反港區國安法的海外香港運動人士發出逮捕令，將「終身追捕」他們。

香港警方對每人懸賞100萬港元（約新台幣402萬元），希望獲取相關訊息並逮捕包括澳洲籍律師任建峰，及2021年後就一直住在澳洲的前香港議員許智峯等人。

艾班尼斯接受澳洲9號電視台（Nine Network）訪問時說：「這真的讓人無法接受。我們會持續在力所能及的範圍內與中國合作，但在必要之處會提出反對意見，像雙方在人權議題確實就有意見不同的情形。」

艾班尼斯還表示，他也不同意中國拘留澳洲籍華裔記者成蕾。成蕾去年3月因遭控違反中國國安法，在北京閉門審理，但至今還不知道判決結果。

他說成蕾是「未經適當程序」遭關押。

這些香港民運人士被控要求外國勢力對中國、香港實施制裁，因此被2020年生效的港區國安法通緝。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，澳洲對這項國安法廣泛適用在逮捕，或向民主人士和公民社會施壓的情況感到關切。

中國和香港當局表示，港區國安法恢復維持香港這個亞洲金融中心經濟成功所需的穩定性。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120705