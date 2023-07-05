台灣是水果王國，而夏季又為盛產季節，很多受歡迎的水果都在此時上市。營養師余朱青就列出5款當令水果，包括芒果、火龍果、鳳梨、荔枝及西瓜，一一介紹主要營養成分、功效及食用禁忌。其中荔枝富含維生素C，可抗氧化、提高免疫力，但切忌空腹吃，以免低血糖；芒果富含維生素C、A及膳食纖維，能促進消化、護眼，不過容易過敏、糖尿病及腎臟病族群，應適量攝取。

余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發文表示，夏季是品嘗各種水果的絕佳時機，不僅美味且營養豐富。她並分享5款當令水果，分別介紹主要營養成分、功效及食用禁忌。首先是芒果，她以愛文芒果為例，每100克約有42大卡，富含維生素C、A和膳食纖維，能增強免疫力、促進消化和維護眼睛健康。不過，容易過敏、糖尿病及腎臟病族群，應適量攝取。

事實上，芒果熱量並無想像中來得高，營養師程涵宇就曾表示，芒果GI值屬中低（約51～69），糖尿病患者吃芒果只要分量控制好，或添加蛋白質來源一起食用，就能減少血糖波動。

其次是火龍果，余朱青指出，不論白或紅肉營養成分都不錯，若以紅肉來說，每100克約有50大卡，富含膳食纖維、胡蘿蔔素、花青素及維生素、礦物質，能提升免疫力幫助代謝消水腫、排便順暢。

再來是鳳梨，余朱青表示，每100克鳳梨約有53大卡，富含維生素B群、C和鎂、錳、鐵、鉀等礦物質。此外，她指出鳳梨中的鳳梨酵素，能清理腸胃及幫助消化；但腸胃不佳者建議不要空腹吃，以免產生胃腸不適。

另外是西瓜，余朱青說明，每100克西瓜約有33大卡，富含茄紅素、β胡蘿蔔素及維生素A，可幫助抗發炎、抗老化；但因含水量高，腎功能差的人要適量食用。

除此，營養師夏子雯曾提到，西瓜屬高升糖指數的水果，但升糖負荷並不高，重點是控制每次吃的份量為1份水果，血糖波動就不會太大。

最後是荔枝，余朱青以玉荷苞荔枝為例，每100克約有68大卡，富含維生素C；然而熱量與甜度都很高，一定不要過量食用，尤其不能空腹吃，以免造成低血糖。另外，營養師高敏敏也曾提醒，不要吃沒熟的荔枝，容易影響醣值新生、抑制葡萄糖代謝路徑，造成血糖異常。