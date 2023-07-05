蕭讚煌進行超磁場治療儀的治療療程。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

蕭讚煌為了早日恢復身體機能，每天積極復健。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣社頭鄉一名74歲芭樂農蕭讚煌，去年在噴農藥時踩空，摔斷5節頸椎，全身癱瘓倒臥田間，半小時後才被發現，因傷勢嚴重一度被院方宣布不治，後經2度轉院才完成手術，不過因傷及頸椎醫生告知可能半身不遂，後來找到常春醫院復健，搭配超磁場治療，經154天復健，現在奇蹟能走。

芭樂農蕭讚煌去年12月24日下午，揹著噴霧機在芭樂園噴農藥，邊噴邊倒退走不慎踩空，整個人往後摔倒，頸部重擊地面，手腳當場癱瘓無法動彈，更慘的是，直到半小時後才被太太發現，經送醫檢查頸椎第3、4、5、6、7節都摔斷。

蕭讚煌回憶，當天他全身動彈不得但意識清楚，看見妻子和兒子哭成一團，內心很不捨，心想一定要好起來，不要一直躺下去，不過醫生卻告訴他，手術後3天若腳沒有辦法動，恐怕要有殘廢的心理準備，讓他相當難受。

收治蕭男的常春醫院復健科主任吳俊諺表示，蕭翁今年2月轉到常春醫院，四肢肌力大概只有2到3分，無法坐床邊也無法站立，期間相當正向樂觀，積極配合訓練，四肢肌力持續進步，開始訓練用助行器行走，搭配英國引進的超磁場治療儀，增加雙腳肌力與核心的訓練，現在已可每日練習步行約3、40分鐘。

吳俊諺強調，超磁場治療儀是非侵入性治療設備，能產生與人體組織相互作用的電磁場，讓身體肌肉神經組織產生感應電流，刺激肌肉產生肌力強化與關節放鬆，可治療神經肌肉和關節骨骼系統的慢性和急性疾病。

蕭讚煌說，超磁場治療儀打完磁波後雙腳比較有力，他回想整天躺在病床真的是度日如年，但他深知這條命是撿回來的，因此復健過程不怕苦，感謝看護耐心陪他練習復建，家人也全力支持，如今四肢機能越來越好，內心很高興，鼓勵病友一定要有信心，持續復健，一定能找回健康！