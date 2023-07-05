台中五億賴姓高中生墜樓案日前偵結，檢方對其夏姓配偶殺人罪不予起訴，賴母委託律師向檢方遞狀聲請再議，律師提及夏男十樓住處啤酒罐、垃圾筒中的衛生紙、便利貼、濕紙巾也都檢出微量「利多卡因」，檢方敘明來源不明，因有醫師證實利多卡因也用在延長性交情趣用，加上部分物證也驗出夏男哥哥、哥哥女友之DNA，辦案人員研判這可能是啤酒罐受汙染原因。

賴母委託律師許哲維指出，檢方在夏男十樓住處查扣一瓶啤酒罐驗出賴小弟DNA及「利多卡因」，因檢方在不起訴書內僅敘明「來源不明」，賴母盼查出麻藥來源。

對此檢方澄清，其中一罐啤酒(asahi)之檢體與賴生DNA相符，另一罐啤酒(SUNTORY)、可樂的檢體與夏男DNA相符。而現場垃圾筒中的衛生紙、便利貼、濕紙巾也都檢出微量「利多卡因」，衛生紙部分的檢體與夏男及其哥哥、哥哥女友之DNA相符，推論是留有死者DNA之啤酒罐(asahi)之「利多卡因」，應為受汙染所致。

據了解辦案人員對利多卡因的來源，指向兩種可能，一為夏男的哥哥曾於4月1日到牙醫診所就醫，當時曾使用麻藥，可能回到住處時吐口水汙染垃圾筒；另外，因衛生紙也驗出夏男及其哥哥、哥哥女友之DNA，5月2日當天夏男哥哥哥和女友曾留宿在十樓住處，是否因親密行為使用含利多卡因的情趣用品不可得知。

亞大醫院泌尿科男性功能中心主任邱鴻傑表示，「利多卡因」屬處方用藥，臨床上也有用來治療性功能障礙、早洩的患者，另外插尿管的手術也會用到該成分的麻醉軟膠，而坊間保險套、延時液、延時軟膏等情趣用品，部分含有該成分，建議使用類似用品前，務必確認是否有通過官方認證，並需徵詢醫師專業建議為宜。