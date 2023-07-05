《地獄里長》演員群合照，該劇還未上檔就捲入不少是非。（粘耿豪攝）

由瞿友寧監製、執導，演員林哲熹、嚴正嵐、王彩樺等人主演的《地獄里長》今（5）日舉行首映記者會。該劇還未上映就頻頻捲入話題，包含曾為導演之一的游智煒爆出性侵遭劇組除名，許傑輝也因為性騷遭刪除戲份，單元演員郭源元跳出來爆料指黑人陳建州曾對她性騷擾，而王彩樺是遭指控性侵的NONO、朱海君的介紹人。

今瞿友寧說身為監製、導演，成員有什麼事都會稍微關心，但也沒辦法為他們多說，「我反而用一種這就是人生，看待最近的所有事情，我們不是當事人，很難有智慧去評論，曾犯錯的人要有勇氣去面對。」

瞿友寧說許傑輝發生事情後曾和他聊過，他認為事發當下許傑輝也不一定知道自己做了什麼錯誤，現在他也在接受懲罰了，「有告訴輝哥會刪除他的戲份，輝哥說尊重我的決定。」但許傑輝的戲分多，瞿友寧坦言比較難處理，會以不影響劇情狀況下，盡量減掉，「但有些關鍵戲不能因為減掉而影響其他人付出，簡化他的戲，對他已經是懲罰了。」

另涉及性侵的導演游智煒，瞿友寧說兩人本來不認識，是由朋友介紹的，因為是年輕導演給他機會，但在片場大部分時間都是在一旁觀摩拍攝，僅有先前他出席金馬獎活動，有2、3天由游智煒代班，但都是過場、不重要的戲，所以都剪掉了，「這是我們對整件事情比較積極的處理方式。」至於郭源元，瞿友寧也有傳訊息關心。