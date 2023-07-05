畫家瀰力村男與妻子許寧珍在農村故鄉打造美術館，傳達自己的生活美學理念。（林和生攝）

瀰力村男站在畫作前解說創作理念，畫布上的荖濃溪他一畫就超過半世紀。（林和生攝）

一輛輛砂石車呼嘯而過，漫起的煙塵在眼前彷彿蓋上一層紗，迷濛景象是外界對屏北里港的刻板印象，而出身里港最小村落瀰力村的一名畫家，以自身力量在家鄉打造一處美術館，期盼藉此翻轉故鄉景象。

人口僅180戶的屏東里港瀰力村，去年在一片毛豆田旁，一棟清水模建築拔地而起，由出身在地的畫家瀰力村男斥資3000萬元興建，裡頭展示他與妻子許寧珍多年來的創作，一年來吸引超過2000人次來到這屏東最北美術館參觀，同時見證他用畫筆改造故鄉的雄心壯志。

本名王家農的瀰力村男出身里港農家，村裡幾乎家戶務農，但小時後的他就立志當畫家，把存積已久的零用錢全拿來買畫筆，父母知道後不免訓斥，直呼做這行肯定餓肚子、沒飯吃，建議乾脆去畫廣告看板來得實際。

但堅持夢想的他，國中畢業便離開家鄉闖蕩，四處追尋名師學藝，但從沒忘記的是對家鄉的記憶，因此，鄰近村里的荖濃溪，成了他創作50年來最主要對象；每年秋季、菅芒花開的季節，他總會走到河床記錄、田調，作為一整年繪畫發想的素材。

堅持許久的夢想盼到開花，2017年因緣際會下，作品被拿到佳士得拍賣會上，獲得國際藏家爭相收藏，從此更打開全球能見度；這一刻，他決定回到故鄉，這個眼前從小嬉戲的地方，租借1080坪台糖地，打造一處屬於村里的鄉間美術館。

館內以清水模與裸建築打造，沒有過多裝潢，包含樓梯間、廁所、走道至臥室，無處都是展示空間，希望將藝術融入生活；這處坐落田間的美術館，成了鄰近國小美學啟蒙地，更有不少藏家慕名而來，讓小村落多了外來客、也添了人氣。

年過六旬的瀰力村男，回到故鄉落葉歸根，也是重新出發，用他手中的畫筆翻轉農村，他說，過去外界談到里港，就把漫天煙塵與砂石車劃上等號，如今這處屏東最北邊的美術館，漸漸為農村上了顏色，讓這塊具有生命力的土地，不再是灰矇矇一片。