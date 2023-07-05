吳姓男子今年4月間回到嘉義縣水上鄉住處被反鎖在外，與妻子感情失睦的他，架梯爬進2樓臥室，持刀殺害林姓妻子及2名10歲、8歲兒子後自戕，並墜樓身亡，嘉義地檢署偵結對吳嫌不起訴結案，吳男幼子救治獨活下來，已轉學至中部，遠走他鄉。

不起訴書指出，38歲吳男與30歲妻子林女生育10歲、8歲兒子，夫妻感情失和，吵著離婚，因而分居，原本要協議離婚，卻為了兒子監護權爭執不休。

4月21日凌晨吳男手持25公分長的水果刀，用鋁梯架上2樓爬進陽台，再進入臥室，殺害妻子及2名小孩後墜樓身亡。

吳男行凶前曾傳簡訊給吳父，透露要與妻兒同歸於盡，吳父清晨才發現簡訊，趕到現場，赫見吳男、林女及大兒子已死亡，小兒子重傷送嘉義市聖馬爾定醫院救治。

醫院表示，當時男童被送醫時傷勢嚴重，左頸有1處穿刺傷，導致右胸氣血胸，立刻動手術急救，後來住院期間逐漸復原，5月2日已出院休養。

吳童就讀國小的師長曾去探望，校方也轉交外界捐助學費款項給男童的家屬，該校校長說，看到男童恢復得不錯，也提到想念學校及同學，但男童9月開學後將轉學到中部的國小。

嘉義縣政府社會局長張翠瑤說，男童住院及休養期間都請心理諮商師為他療癒心理的創傷，也找來雙方家屬開會協商，律師在場提供專業意見，後來男童由親人帶回中部照顧，男童後續的心理諮商也將轉介給當地縣市政府輔導。

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