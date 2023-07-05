周三終場，加權指數下跌84.34點或0.49%，報17056.43點，成交量降至3370.56億元；櫃檯指數上漲0.17點或0.08%，報226.32點，成交量降至877.69億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，這波漲幅已不小，乖離率過大，一些風吹草動都容易引發獲利了結賣壓，加上熱門題材股AI族群回檔，形成台股壓力，預估短期將區間震盪，評估在萬七上下兩百點震盪，後續個股留意關鍵個股的EPS獲利以及未來展望，獲利以及實際個股價位，將回歸基本面檢驗。

熱門族群AI，受到中美科技戰擴大至雲端運算服務之颱風尾掃到，周三遭到集體調節，黃文清說明，短期也已大幅上漲，後續期待真正營收貢獻灌頂下，才可望看到更高上漲動能，預估中長線題材仍看好不滅。

後續台股市場觀察有二：一美國CPI數據、美企後續公布財報、本月中下旬升息動向，第二個即為台企公布營收、財報公布，以及法說會對後續產業展望，都是關注重點且檢驗個股過程，黃文清認為，短線操作上傾向獲利了節，畢竟漲幅過大，而後續台股何時再度展現爆發力，預估將待檢驗期後再來見真章。

權值王台積電(2330)開漲至589元最高，上漲4元，隨後走弱翻黑至579元最低，尾盤小幅拉抬收斂跌幅，終場收跌0.51%報582元；聯電(2303)、鴻海(2317)走疲雙雙下跌約1%。而聯發科(2454)、日月光投控(3711)則震盪中一黑一紅作收。

先前除息表現強勢的貨櫃股開盤爆量重傷，三雄的長榮(2603)、萬海(2615)重振腳步後翻紅走揚約1%，然陽明(2609)則持續大跌近5%；長榮航太(2645)、漢翔(2634)漲幅強勢，但航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)翻黑收跌，拖累整體航運類指守不住紅盤。

汽車股跌幅最劇，和泰車(2207)、三陽工業(2206)等跌幅超過2%，裕隆(2201)、中華(2204)、裕日車(2227)也跌約1%。汽車、通網、電腦周邊、電機、百貨等類股指數皆下跌超過1%。電子、半導體雖然尾盤小幅拉抬，仍雙雙收跌約0.5%，成交占比略增。鋼鐵、航運走疲，生醫、金融也尾盤翻黑。族群中靠化工穩盤，光電、觀光也同樣有漲升。

AI應用興起，中美科技戰也從半導體擴大至雲端運算服務，市場預期將影響台灣伺服器供應鏈，人工智慧(AI)題材股集體回檔，光寶科(2301)、台達電(2308)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、金像電(2368)、緯穎(6669)等相關題材股價均恐掃到颱風尾。

除息交日首日，被動元件大廠國巨(2327)、緯創(3231)早盤最高攻上499.5元、105元，雙雙開盤不到3分鐘即完成填息，然盤中漲幅收斂，兩檔均收在持平，其中AI題材的緯創更是大洗三溫暖，一度失守百元關卡。

十千金方面，同樣受到AI影響，股王信驊(5274)收跌1.06%，世芯-KY(3661)、創意(3443)、緯穎皆重挫，股后大立光(3008)則成功翻紅收小漲，而旭隼(6409)、亞德客-KY(1590)上漲，祥碩(5269)持平，力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)則走跌收場，千金走勢分歧。